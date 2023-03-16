BearingPoint и ИТ-вендор Goodt стали стратегическими партнерами

Российская консалтинговая компания BearingPoint и Goodt (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В феврале 2023 г. BI-платформа со встроенным конструктором дашбордов и аналитических приложений Insight вошла в вендорский портфель BearingPoint. По мнению представителей обеих компаний, эта коллаборация позволит командам значительно усилить позиции на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Insight позиционируется командой Goodt как платформа для быстрой разработки визуализаций данных на базе продвинутой аналитики, но без кодинга. Другая область применения — сборка аналитических BI-приложений. В 2022 г. платформу включили в реестр российского ПО.

«За прошедший год мы проанализировали BI-платформы, представленные на российском рынке, и расширили пул вендоров, решения которых готовы предлагать нашим клиентам. Несмотря на то, что долгое время лидирующие позиции на рынке занимали западные продукты, разработка отечественных решений не стояла на месте. И сейчас мы не видим серьезных преград для миграции на продукты российских команд. Полагаю, наш 20-летний опыт построения BI-систем, разработки отчетов и дашбордов для более 50 клиентов позволяет нам выбирать универсальные решения с хорошим потенциалом для заказчиков в крупном и среднем корпоративном сегменте. И Insight, безусловно, в их числе», — отметила Ольга Сафонова, генеральный директор BearingPoint.

По мнению старшего менеджера BearingPoint и лидера практики EPM Виктории Тихомировой, эффективность перехода бизнеса на новый стек технологий во многом обеспечивает открытость, на которую готовы не все вендоры.

«Имеет значение возможность работать с разными источниками данных, отсутствие проприетарных форматов, легкий вход и доступ для специалистов. Разработчики Insight заявляют парадигму Open Data Architecture как основу своей продуктовой философии, и это важный шаг навстречу рынку, — сказала Виктория Тихомирова. — Insight расширяет привычное представление об инструментах визуализации данных и дает возможность создавать не только дашборды, но и инфобординги и визуальные сторителинги. Хотя по-настоящему прорывной я считаю другую опцию — платформенную сборку аналитических приложений для бизнеса из готовых виджетов. Мы привыкли воспринимать BI как историю про self-service и дашборды разной степени эффектности. А вот решение BI-задач с помощью аналитических приложений рынку еще нужно распробовать. С коллегами из Goodt мы планируем развивать low-code культуру и помогать российскому бизнесу осваивать пока непривычную для них модель работы с BI-софтом».

«Партнерство с BearingPoint позволит масштабировать экспертизу внедрения Insight в сегменте крупных корпоративных заказчиков и активнее транслировать наш подход к BI, — отметил коммерческий директор Goodt Роман Щапов. — Свою миссию мы видим в развитии культуры визуализации данных. Конечный потребитель любого BI-продукта — руководитель, которому нужно быстро и правильно принять решение. Задача аналитика — сделать продукт понятным, а BI-платформа должна помогать ему в этом. Поэтому мы фокусируемся на фронтенде — любой разработчик с базовыми компетенциями должен быть в состоянии быстро и просто собрать эффективную визуализацию данных. Мы рады, что команда BearingPoint разделяет наш подход и включается в нашу миссию».

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BearingPoint более 20 лет реализует в России программы цифровой трансформации и консалтинговые проекты в области бизнеса и технологий, операционной эффективности, ИТ-стратегии, архитектуры, поддержки и развития реализованных ИТ-решений.

Goodt — российский вендор, входит в реестр российского ПО. Разработчик решений для повышения эффективности бизнеса и организаций. Экспертиза команды охватывает HR-tech и BI. В портфеле продуктов Goodt — WFM-решение, система для развития и управления талантами и BI-платформа с конструктором дашбордов, возможностями глубокой кастомизации и low-code компонентами.