BeringPro и ФСУ стали партнёрами по продуктам Каскад

Российская консалтинговая компания BeringPro и вендор ПО для сбора данных и моделирования жизненного цикла производственных активов «Физические системы управления» (ФСУ) стали партнерами. Теперь BeringPro предлагает клиентам все решения из портфеля ФСУ. Об этом CNews сообщили представители BeringPro.

BeringPro более 20 лет реализует программы цифровой трансформации, в рамках которых, помимо прочего, занимается построением технической архитектуры и внедрением систем класса ERP. Компания работает с крупными клиентами в таких индустриях, как энергетика, добыча и металлургия, автотранспорт, строительство, дискретная индустрия, нефтегазовая отрасль, лесная промышленность, потребительские товары и розничная торговля, а также морской и речной транспорт.

В первую очередь, своим клиентам специалисты BeringPro предлагают решения ФСУ для цифровизации бизнес-процессов управления производственными активами на базе продуктов семейства «Каскад», в том числе, мобильное решение ТОиР. Для того, чтобы погрузиться в специфику технологий партнера, специалисты BeringPro прошли обучение по решениям ФСУ.

«Одна из наших задач — помогать клиентам как с выбором современных инструментов, так и с встраиванием выбранных платформ в инфраструктуру заказчиков. Мы уверены, что технологии «Каскад» помогут не только в построении систем управления активами, но и в решении смежных бизнес-задач, — сказал Дмитрий Ларионов, старший менеджер BeringPro, лидер практики по управлению производственными активами (EAM)».

«Мы рады, что компания BeringPro, обладающая огромным опытом в цифровой трансформации крупных заказчиков, будет помогать нам продвигать и внедрять технологии «Каскад». Отмечу серьёзный подход нашего партнёра, который прикладывает значительные усилия для погружения в специфику продуктов семейства «Каскад» и изучения наработок ФСУ по реализации инфраструктуры систем управления активами: НСИ и базы данных по оборудованию», — сказал Олег Данилов, технический директор ФСУ.