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Ларионов Дмитрий



10.04.2025 В Сеченовском университете испытали портативный биопринтер для заживления ран 1
12.11.2024 BeringPro и ФСУ стали партнёрами по продуктам Каскад 1
02.11.2017 «Билайн» завершил внедрение «1С:Управление торговлей 8» 1
02.12.2003 Microsoft расширил свое присутствие в Приволжье 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Ларионов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Оверта ТК - Оверта Телекоммуникационная компания 7 1
ФСУ - Физические системы управления 2 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8826 1
Microsoft Corporation 24760 1
8362 1
1С-Рарус 893 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67816 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20924 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2571 1
ISO 15288 - стандарт системной инженерии и инженерного дела 36 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4848 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 796 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11593 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51892 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 472 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6770 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2437 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1971 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 196 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6386 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12751 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5180 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 1
Аношин Антон 13 1
Аскаров Рустам 2 1
Токарев Евгений 1 1
Черневский Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147126 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1922 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3170 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2787 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 859 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Россия - ПФО - Самарская область 1353 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24500 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1232 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4965 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18947 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2473 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4921 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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