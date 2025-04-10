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В Сеченовском университете испытали портативный биопринтер для заживления ран

В Сеченовском университете стартовали испытания портативного биопринтера «Биоган» на минипигах. Исследователи нанесли с его помощью биочернила на основе культуры клеток в область незаживающих ран. Эксперимент подтвердил: биочернила ускоряют заживление ран, а само устройство подходит для печати не отходя от операционного стола. Исследования ведутся при поддержке гранта Российского научного фонда №22-75-10120. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

«Разработка направлена на создание эффективного метода лечения незаживающих ран, включая диабетические язвы и ожоги. Использование биочернил, содержащих клетки самого пациента, снижает риск отторжения и осложнений, а портативность устройства позволяет применять его непосредственно в ходе хирургических вмешательств», – сказала заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики Анастасия Шпичка, руководитель проекта.

Главная особенность «Биогана» – возможность наносить регенерирующий состав прямо во время операции или иных манипуляций. Большинство биопринтеров стационарные, «Биоган» же мобилен — его можно принести к постели пациента.

Как пояснила научный сотрудник Института регенеративной медицины Дарья Ревокатова, биочернила представляют собой смесь гидрогелевых и клеточных компонентов, которые создают оптимальные условия для регенерации тканей. «Биочернила способствуют снижению воспаления, активируют рост новых сосудов и стимулируют клетки кожи к восстановлению», – отметила Ревокатова.

Младший научный сотрудник Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Дмитрий Ларионов отметил, что «Биоган» использует автоматизированную систему подачи чернил, которая обеспечивает точное смешивание компонентов перед нанесением. «Мы разрабатываем новую версию устройства — с сенсорным управлением и системой освещения, которая позволит активировать клетки непосредственно в момент нанесения», – добавил он.

Первые испытания на минипигах показали положительный эффект. Ученые планируют наблюдать за заживлением ран в течение месяца, после чего проведут гистологический анализ тканей. Если результаты подтвердят эффективность метода, следующим этапом станут клинические испытания на людях.

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