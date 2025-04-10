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Шпичка Анастасия



10.04.2025 В Сеченовском университете испытали портативный биопринтер для заживления ран 1
05.02.2024 В Сеченовском Университете пересадили лабораторной мыши фрагмент печени, напечатанной на биопринтере 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шпичка Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Тимашев Петр 1 1
Бикмулина Полина 1 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4435 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8911 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29687 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1265 1
Зоология - наука о животных 2672 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 239 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1760 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 197 1
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина 68 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 303 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 176 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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