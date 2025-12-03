Разделы

Бикмулина Полина


СОБЫТИЯ


03.12.2025 Сеченовский Университет представил первую в России цифровую платформу биофабрикации 1
05.02.2024 В Сеченовском Университете пересадили лабораторной мыши фрагмент печени, напечатанной на биопринтере 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бикмулина Полина и организации, системы, технологии, персоны:

MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 1
Тимашев Петр 1 1
Шпичка Анастасия 2 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4756 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9648 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31827 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Зоология - наука о животных 2790 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 369 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1829 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 263 1
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 72 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 320 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 228 1
