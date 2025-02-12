ФСУ Физические системы управления
|12.02.2025
|Мобильное приложение системы «Каскад» для моделирования жизненного цикла оборудования совместимо с «Ред ОС М» 1
|12.11.2024
|BeringPro и ФСУ стали партнёрами по продуктам Каскад 1
ФСУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 122 2
|Google LLC 11817 1
|BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 1
|Ред Софт - Red Soft 718 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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