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ФСУ Физические системы управления



12.02.2025 Мобильное приложение системы «Каскад» для моделирования жизненного цикла оборудования совместимо с «Ред ОС М» 1
12.11.2024 BeringPro и ФСУ стали партнёрами по продуктам Каскад 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ФСУ и организации, системы, технологии, персоны:

Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 122 2
Google LLC 11817 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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