Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Мобильное приложение системы «Каскад» для моделирования жизненного цикла оборудования совместимо с «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и «Физические системы управления» подтвердили совместимость мобильной операционной системы «Ред ОС М» и приложения «Каскад-Мобайл». Решение позволит организациям ускорить процесс сбора фактических данных об оборудовании для последующей паспортизации.

В результате проведенного тестирования совместимости приложения «Каскад-Мобайл» с мобильной операционной системой «Ред ОС М» подтверждена корректная и стабильная совместная работа продуктов, что позволяет предложить рынку удобное решение для организации сбора данных и моделирования жизненного цикла изделия.

Основная задача мобильной части «Каскад» — сбор информации об оборудовании во время эксплуатации (регистрация дефектов, параметров состояния, переключении, наработки), а также отчет о выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту – затраты времени, материалов, отключении, перемещении узлов. Оптимальным способом применения «Каскад-Мобайл» является использование его бригадиром звена, и регистрация событий на всех стадиях выполнения работы. Пользователю доступен функционал паспортизации объектов обслуживания (оборудования, узлов и помещений), инвентаризации оборудования (основных средств), а также инвентаризация материалов и запчастей, с одновременной первичной маркировкой QR-метками. Через мобильное приложение можно создавать карточки объектов, редактировать их характеристики, осуществлять маркировку штрих-кодами, фиксировать геопозицию.

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций
Маркет

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. Операционная система «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. Переключение между режимами происходит за доли секунды.

Совместное внедрение решений компаний «Ред Софт» и «Физические системы управления» позволит обслуживающим организациям решить задачу по эффективному импортозамещению мобильных решений для контроля, учета и обслуживания оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

В России в разы увеличивают штрафы за нарушение защиты информации в государственных ИТ-системах

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще