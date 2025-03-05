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Данилов Олег
|05.03.2025
|«Опти 24» запустила новый сервис мобильной заправки топливом для бизнеса 1
|12.11.2024
|BeringPro и ФСУ стали партнёрами по продуктам Каскад 1
|13.10.2020
|«Ситимобил» создаст топливную платформу 1
Данилов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|О2О Холдинг 56 1
|Ситимобил - Служба такси 159 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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