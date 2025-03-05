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Данилов Олег


05.03.2025 «Опти 24» запустила новый сервис мобильной заправки топливом для бизнеса 1
12.11.2024 BeringPro и ФСУ стали партнёрами по продуктам Каскад 1
13.10.2020 «Ситимобил» создаст топливную платформу 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Данилов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3461 1
ФСУ - Физические системы управления 2 1
О2О Холдинг 56 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 464 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 788 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1575 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2454 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1218 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 855 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 866 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 426 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 824 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 589 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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