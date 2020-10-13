«Ситимобил» создаст топливную платформу

«О2О Холдинг» объявил о запуске специальной топливной платформе для автомобилей экосистем Mail.ru Group и «Сбера», в рамках которой планируется оптимизировать затраты партнеров и водителей на топливо, а также упростить процесс его оплаты.

«Ситимобил» станет первой компанией, занимающейся развитием программы внутри своего сервиса. Это станет единым решением по снабжению топливом, по первым оценкам, для более чем 30 млн автомобилей, задействованных в сервисах заказа такси, доставки еды, продуктов и товаров, а также физическими лицами в компаниях экосистем. Возглавит проект экс-генеральный директор топливного приложения Turbo Олег Данилов.

В 2019 г. «Ситимобил» заключил с сервисом Turbo соглашение, по которому водители партнеров могут приобретать нужное количество топлива через счет в приложении по специальным ценам. Благодаря сотрудничеству водители смогли сэкономить более 25 млн руб. Сервис оказался настолько востребован, что «Ситимобил» принял решение открыть собственное направление, а также расширить возможности его применения.

Партнеры компании смогут оплатить топливо на АЗС с лицевого счета без ожидания, а таксопарки смогут выводить деньги водителям в меньших объемах, экономя на банковской комиссии. Также оплата заправки будет происходить дистанционно, что будет менее времязатратно для водителей, а в нынешней эпидемиологической ситуации позволит еще больше ограничить лишние социальные контакты.

«Сейчас большая доля бизнеса обеих экосистем так или иначе задействует автомобили в своей операционной деятельности и самые большие затраты уходят на обеспечение флота автомобилей топливом. В нынешней экономической ситуации вопрос о затратах на топливо стоит особенно остро. В таких масштабах экономия может стать весомым преимуществом, а также инструментом в построении лояльных отношений с партнерами компаний», – отметил руководитель топливной платформы «Ситимобил» Олег Данилов.

В данный момент «Ситимобил» ведет переговоры с крупными топливными компаниями и сетями АЗС. Компания прорабатывает сотрудничество для автомобилей с бензиновым, дизельным и газовым двигателем, однако в дальнейшем при наличии у партнеров электромобилей программа будет расширена.