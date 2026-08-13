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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тюленев Евгений

СОБЫТИЯ


13.08.2026 CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
06.04.2012 Холдинг Stada CIS интегрировал бизнес-процессы «Хемофарма» в ЕИС на базе SAP ERP 1
14.03.2008 SAP внедряют в фармацевтической компании «Нижфарм» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тюленев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5604 2
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 2
Software AG & IDS Scheer 209 1
Stada 27 2
Stada - Hemofarm - Хемофарм 5 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 601 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12262 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4400 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7837 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12864 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 553 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 364 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2054 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 954 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1132 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 126 1
Новые облачные технологии - МойОфис 959 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 1
Литвинова Елена 6 1
Казарин Иван 26 1
Алифанов Кирилл 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8498 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2187 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4996 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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