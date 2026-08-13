Индексная книга (каталог) CNews*
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Тюленев Евгений
СОБЫТИЯ
|13.08.2026
|CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
|06.04.2012
|Холдинг Stada CIS интегрировал бизнес-процессы «Хемофарма» в ЕИС на базе SAP ERP 1
|14.03.2008
|SAP внедряют в фармацевтической компании «Нижфарм» 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Тюленев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5604 2
|Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 2
|Software AG & IDS Scheer 209 1
|Stada 27 2
|Stada - Hemofarm - Хемофарм 5 1
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 601 1
|Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 1
|Литвинова Елена 6 1
|Казарин Иван 26 1
|Алифанов Кирилл 85 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166400 3
|Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
|Германия - Федеративная Республика 13223 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.