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Литвинова Елена



22.01.2025 «Комфортел» и Axoft внедрили систему резервного копирования «Кибер Бэкап» в образовательной организации 1
05.11.2014 КАМАЗ с помощью консалтинговой компании BearingPoint трансформирует систему поставок 1
06.04.2012 Холдинг Stada CIS интегрировал бизнес-процессы «Хемофарма» в ЕИС на базе SAP ERP 1
25.11.2009 OCS открыла филиал в Иркутске 1
17.09.2008 OCS открыла филиал в Красноярске 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Литвинова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
SAP SE 5279 2
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 36 1
Stada 25 1
Stada - Hemofarm - Хемофарм 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6671 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1702 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16136 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10084 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6221 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 265 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24461 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 549 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Oracle - Sun Ray 31 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
Тарасюк Сергей 1 1
Кузовкин Сергей 1 1
Атаева Абадан 1 1
Тюленев Евгений 2 1
Шамсутдинов Рустам 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2449 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1649 2
Россия - Восточная Сибирь 264 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1474 1
Россия - СФО - Республика Тыва 304 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1375 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 595 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 564 1
Россия - СФО - Иркутская область 1089 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 211 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7836 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5100 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6701 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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