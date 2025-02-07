Axoft построил инфраструктуру муниципального перевозчика с помощью отечественного бандла

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершил проект построения инфраструктуры организации из сферы муниципальных перевозок с помощью бандла, созданного полностью на отечественных продуктах – ОС Astra Linux, Postgres Pro, «Кибер Бэкап», Depo Computers. В результате развертывания решения заказчик получил импортонезависимый стек программного обеспечения, интегрированный с системой мониторинга компании, который послужит базой для дальнейшего внедрения ERP-системы. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Перед заказчиком, относящимся к сфере госсектора, стояла задача по обретению цифрового суверенитета – требовалось построить инфраструктуру компании полностью на российских решениях для дальнейшего внедрения системы «1С:Управление автотранспортом» («1С:УАТ»).

Техническая команда Axoft, подключенная к проекту, помогла организации определиться с архитектурой решения, соответствующего всем критериям, заданным заказчиком. В результате перевозчик остановил свой выбор на бандле с российским сервером Depo Storm 3470Z2R под локальную виртуализацию на базе Astra Linux, виртуальной средой в виде пяти виртуальных машин: веб-сервера, терминального сервера, сервера «Кибер Бэкап», двух серверов Postgres Pro с поддержкой отказоустойчивости. Важным фактором для компании-перевозчика при выборе операционной системы и инфраструктурного программного обеспечения стала их сертификация ФСТЭК России.

Специалисты Axoft развернули и настроили бандл. В ходе проекта были реализованы следующие шаги: проведены пусконаладочные работы российского сервера Depo Storm, развертывание операционной системы специального назначения в виде отдельно стоящего гипервизора, развертывание инфраструктурного слоя виртуальных машин, настройка кластера СУБД на базе Postgres Pro, развертывание сервера управления «Кибер Бэкап», установка веб-сервера и диспетчера терминальных подключений из пакетов, входящих в репозиторий Astra Linux. Вычислительные мощности подготовлены департаментом аппаратных систем Axoft: согласно техническим условиям проекта проведены настройка и конфигурирование сервера Depo Storm, тестирование и пусконаладка решения. Далее бандл был отправлен заказчику, инженеры Axoft провели его удаленную донастройку на площадке организации, сдали проект «под ключ».

«Данный проект является ярким примером комплексного решения по переходу на отечественную инфраструктуру в условиях небольшого бюджета. Наши инженеры совместно с партнером помогли заказчику подобрать серверное оборудование и варианты развертывания ПО, чтобы в итоге уложиться в бюджет и при этом получить от бандла требуемый функционал. Это не первый подобный проект – у нас в практике уже есть похожие кейсы, и мы готовы их тиражировать. Мы видим, что это востребованное предложение для госструктур, небольших муниципальных и образовательных организаций», – сказала Юлия Хвостова, руководитель отдела технического консалтинга и инженерной поддержки направления «Инфраструктура» компании Axoft.

В результате проекта заказчик выполнил требования регулятора по переходу на отечественную инфраструктуру. Техническая команда Axoft сопроводила документацией пусконаладочные работы, провела инструктаж технических специалистов заказчика по вопросам работы с установленными продуктами.

«При создании инфраструктуры для муниципального перевозчика с использованием отечественных решений необходимо делать уверенный шаг в сторону цифровой независимости. В вопросе импортозамещения и перестройки информационных систем заказчика особенно важно предоставлять взаимосвязанный стек продуктов, протестированный на совместимость, что обеспечивает надежность и эффективность функционирования всей системы. Это не просто проект – это стремление к технологическому суверенитету и развитию современных сервисов, которые отвечают потребностям общества», – отметила директор департамента по работе с региональными партнерами в России и ближнем зарубежье «Группы Астра» Екатерина Хритоненкова.

«СУБД Postgres Pro уже совместима с более чем 300 продуктами от российских разработчиков, и этот список растет в динамике. Система в очередной раз подтвердила свою надежность, функциональность и эффективность в связке с решениями «Группы Астра» и «Киберпротект». Сделав выбор в пользу бандла на базе сертифицированных отечественных продуктов, заказчик получил надежный, функциональный стек решений, который соответствует всем требованиям регуляторов. Команда Postgres Professional готова и дальше поддерживать партнеров и заказчиков в переходе на действительно качественные импортонезависимые решения», – сказал Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора, Postgres Professional.

«Использование «Кибер Бэкапа» позволяет нашим заказчикам обеспечить высокую степень защиты данных в соответствии с высокими стандартами безопасности, минимизируя риски последствий утечки и других распространенных угроз. Мы рады, что наше решение было выбрано в рамках этого значимого для организации проекта, который демонстрирует, как наши технологии могут успешно интегрироваться в сложные инфраструктуры, в том числе выступая составляющим элементом бандлов, и помогать организациям достигать своих целей», – сказала Елена Литвинова, руководитель отдела по общей работе с партнерами компании «Киберпротект».

«Российские серверы Depo Storm – современное, отказоустойчивое и надежное оборудование для перехода ИТ-инфраструктуры заказчика на отечественные решения. Компания Depo Computers предлагает кастомизированные решения под любые бизнес-задачи и готова поставить необходимое ИТ-оборудование в кратчайшие сроки», – отметила Юлия Тарасова, директор департамента маркетинга компании Depo Computers.