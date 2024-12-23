Хритоненкова Екатерина
|23.12.2024
|Правительство Воронежской области продолжает переход на российское ПО 1
|08.08.2024
|Белорусский программный комплекс SofIT-SCADA-Plus совместим с операционной системой Astra Linux 1
Хритоненкова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|Перемена ГК 4 1
|Иннотех Солюшнс 1 1
|Т1 Иннотех 178 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
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