Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168042
ИКТ 13070
Организации 10256
Ведомства 1443
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25060
Персоны 71631
География 2735
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2566
Мероприятия 843

Тарасова Юлия



07.02.2025 Axoft построил инфраструктуру муниципального перевозчика с помощью отечественного бандла 1
22.12.2021 Уфимский государственный нефтяной технический университет переходит на AlterOS и AlterOffice 1
07.12.2021 Центр занятости населения города Нижнего Новгорода перешел на офисный пакет AlterOffice 1
07.04.2015 «ВТБ Беларусь» увеличивает сбор задолженностей с помощью «Техносерв Консалтинг» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Тарасова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

ALMI partner - АЛМИ партнер 95 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ Украина 3 1
ВТБ Беларусь - Славнефтебанк 2 1
ВТБ Армения 1 1
ВТБ Грузия 1 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ Азербайджан 3 1
ВТБ Казахстан 2 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11684 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4131 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4529 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1992 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30825 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1828 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1081 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1136 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19463 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25439 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 99 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 239 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 2
ALMI AlterOS 95 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Linux OS 9988 1
Microsoft Office Word 776 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
Рубцова Ольга 33 1
Путин Владимир 3183 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
Беларусь - Белоруссия 5682 1
Грузия 1243 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14132 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51219 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8481 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3427 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9975 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7625 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7860 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 314 1
Образование в России 2210 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29176 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3954 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6151 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339231, в очереди разбора - 769906.
Создано именных указателей - 168042.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще