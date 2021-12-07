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Центр занятости населения города Нижнего Новгорода перешел на офисный пакет AlterOffice

Группа компаний АЛМИ осуществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода».

В целях оптимизации информационного сопровождения деятельности по реализации полномочий в сфере государственную поддержки граждан по трудоустройству, профобучению, психологической поддержке и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, служба сделала выбор в пользу Группы компаний АЛМИ, программные продукты которой уже успели положительно зарекомендовать себя на отечественном ИТ-рынке.

Офисный пакет AlterOffice включает в себя базовый набор компонентов для работы с различными документами: текстовый редактор AText (поддерживает форматы DOC, DOCX, ODT, TXT и экспорт в PDF-файлы), табличный редактор ACell, редактор презентаций AConcept, почтовый клиент AMail (приложение для управления почтой, календарем и адресной книгой). Пакет внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №7114 (Приказ Минкомсвязи России от 12.10.2020 №522).

В настоящее время Группа компаний АЛМИ все больше расширяет направления своей деятельности и, сохраняя статус системного интегратора полного цикла, делает упор на собственные разработки. Компания активно реализует политику импортозамещения, курс на которую был объявлен Президентом России Владимиром Путиным, и предлагает своим клиентам широкий спектр решений для максимально комфортного перехода на отечественное ПО.

«Это наша первая поставка в Центр занятости населения Нижнего Новгорода, и мы рады быть причастными к оптимизации ИТ-инфраструктуры данного учреждения, поскольку Нижний Новгород - наш родной регион и место основания нашей компании. Поставки программного обеспечения для таких важных для благополучия граждан учреждений - это большая ответственность, и мы надеемся, что AlterOffice станет незаменимым помощником в деятельности службы занятости населения, улучшит ее работу и еще больше раскроет свой потенциал», – сказала руководитель отдела внедрения ГК АЛМИ Юлия Тарасова.

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