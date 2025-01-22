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Хвостова Юлия



22.01.2025 «Комфортел» и Axoft внедрили систему резервного копирования «Кибер Бэкап» в образовательной организации 1
12.08.2024 Axoft создал программно-аппаратный комплекс для модернизации инфраструктуры образовательных организаций 1
08.08.2024 Axoft получил статус партнера по интеграции HOSTVM 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Хвостова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 2
Хост ГК - HostVM 46 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 36 1
Код Безопасности 616 1
Норси-Транс - НТ 108 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1880 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10084 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7989 2
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Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2472 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1824 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1430 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 292 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3066 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 97 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 21 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
Ideco NGFW 10 1
НКТ - Р7-Сервер 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 919 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Климов Иван 24 1
Вяльятага Николай 3 1
Игнатов Сергей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7836 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1195 1
Образование в России 2193 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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