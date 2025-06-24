Axoft создал универсальный бандл для модернизации сервисов «1С» и защиты данных

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft разработал универсальное решение для компаний, стремящихся модернизировать свои сервисы «1С», защитить данные и обеспечить их безопасность на всех этапах работы. Бандл включает всесторонний набор отечественных технологий и инструментов для успешного внедрения под ключ: «Кибер Бэкап», «1С», PostgresPro Enterprise, UserGate NGFW, совместим с решениями «Гравитон» и «ДатаРу». Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В современном бизнесе важность эффективной работы с данными невозможно переоценить. Axoft наблюдает растущий интерес со стороны российского бизнеса к вопросам миграции и созданию новых бандлов для реализации платформы управления предприятием на базе «1С».

Созданный Axoft бандл ориентирован на организации, которые нуждаются в надежном и безопасном хранении, обработке и анализе данных. Высококачественное проверенное решение основано на передовых отечественных информационных технологиях и продуктах в области информационной безопасности и защиты данных. Бандл обеспечивает надежное и стабильное предоставление сервиса управления предприятием на базе «1С», что является важным аспектом для организаций, стремящихся оптимизировать свои бизнес-процессы и повысить эффективность работы.

Юлия Хвостова, руководитель отдела технического консалтинга и инженерной поддержки направления «Инфраструктура» компании Axoft, рассказывает: «Главная задача бандла – осуществить бесшовную миграцию на платформу «1С», сделать этот процесс максимально плавным и комфортным для партнеров и их заказчиков, минимизируя любые возможные риски и обеспечивая высокую степень совместимости. Команда технических специалистов Axoft готова оказать поддержку на каждом этапе перехода на данный бандл, начиная с глубокого анализа текущих процессов и заканчивая тщательной настройкой и тестированием всей системы».

В созданной связке продуктов техническая команда Axoft постаралась решить задачу заказчиков по переходу на отечественные базы данных, а также обеспечению их сохранности и безопасности. PostgresPro Enterprise предназначена для работы с большими объемами данных и под высокой нагрузкой – до 150 ТБ с более 10 тыс. одновременно работающих пользователей. Оптимизированные алгоритмы обработки запросов и индексации позволяют системе быстро реагировать на запросы пользователей, что особенно важно для бизнес-приложений, требующих мгновенного доступа к информации. Далее, исходя из знаний рынка, было выбрано приложение «1С», на которое заказчик сможет перейти с иностранных баз данных. Решения развернуты на серверах, оптимально подобранных по характеристикам, безопасность трафика обеспечена через UserGate NGFW. Для защиты подключения пользователей к приложению «1С» с внешних адресов настроены продукты Positive Technologies: PT Application Firewall и PT Sandbox. За сохранность данных отвечает сервис резервного копирования «Кибер Бэкап».

«Одной из ключевых характеристик нашего решения является необходимая защита данных, которые обрабатываются в рамках этой системы. Мы предусмотрели использование предварительно настроенных средств защиты информации, что не только обеспечивает безопасность конфиденциальной информации, но и минимизацию рисков, связанных с потенциальными угрозами. Новый бандл – гармоничное сочетание инновационных технологий и СЗИ, что позволяет компаниям уверенно двигаться вперед, зная, что их данные находятся под защитой, а бизнес-процессы функционируют бесперебойно и эффективно. Мы гордимся тем, что можем предложить нашим клиентам решение, которое отвечает самым высоким стандартам безопасности и надежности в современных условиях», – сказал Александр Быков, технический специалист по направлению «Управление данными» компании Axoft.

Новый бандл позволяет разграничивать доступ к сетевым ресурсам, что помогает компаниям более точно контролировать, кто и каким образом взаимодействует с их информационной системой. Решение обеспечивает возможность обнаружения нелегитимного сетевого взаимодействия с инфраструктурой. Всё это позволяет снизить потенциальные угрозы и минимизировать риски, связанные с кибербезопасностью, обеспечивая стабильное и безопасное функционирование бандла.

Опробовать, как работает новый бандл, можно на демонстрационном стенде «Управление данными», который Axoft недавно ввел в эксплуатацию. Стенд позволяет партнерам компании проводить технические пресейлы для заказчиков, проходить с клиентами программу и методику испытаний (ПМИ) для закупочных процедур, проводить нагрузочное тестирование, развивать экспертизу по направлению с помощью инженеров и профильных менеджеров по развитию бизнеса Axoft.