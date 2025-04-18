Axoft стал первым сервисным дистрибьютором «Ред Софт» в России

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft стал первым «Сервисным дистрибьютором» российского разработчика программного обеспечения «Ред Софт» по пилотированию и внедрению флагманских решений вендора. Аттестованная команда инженеров Axoft предоставит партнерам и их заказчикам свою экспертизу в развертывании «Ред ОС», «Ред АДМ», «Ред Виртуализация» в реальные сроки и с учетом требований российского бизнеса. Статус действует на всей территории России. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Статус «Сервисного дистрибьютора» подтверждает сертификацию инженеров Axoft по работе с программным обеспечением «Ред Софт». Техническая команда дистрибьютора имеет необходимые инженерные компетенции для настройки совместимых решений других разработчиков, опыт для предоставления партнерам и их заказчикам технических услуг.

Специалисты сервисного дистрибьютора могут внедрять и поддерживать полностью импортозамещенную операционную систему «Ред ОС», решение для создания масштабируемых доменных инфраструктур «Ред АДМ», платформу для управления виртуальной средой «Ред Виртуализация». Пользователями продуктов вендора являются компании всех сегментов и отраслей бизнеса, в том числе из энергетической и нефтедобывающей сферы, государственные организации.

В ходе работы по направлению Axoft поможет партнерам и их заказчикам с реализацией полного цикла задач: от проведения консультаций с пресейлом и демонстрацией возможностей решений «Ред Софт» до выполнения проектов пилотирования и внедрения в инфраструктуру клиента, в том числе в распределенную. Команда сервисного дистрибьютора обеспечит постпроектное техническое сопровождение, проведет развертывание стенда опытно-промышленной эксплуатации для дальнейшей оценки работы продуктов вендора и их совместимости с другими классами решений.

«Статус первого сервисного дистрибьютора очень ценен для нас. Наша инженерная команда показала себя высококлассными техническими специалистами, которые отлично разбираются в решениях «Ред Софт». Мы развернули продукты вендора на стенде Axoft, интегрировали их со сторонними решениями, создав полноценную инфраструктуру на базе продуктов производителя. Совместно с партнером провели пилотный проект по эксплуатации «Ред АДМ» Промышленная редакция, «Ред Виртуализация», «Ред ОС» на более чем 600 рабочих мест в продуктивной среде сферы здравоохранения Приморского края. В нашем экспертном портфеле – реализация комплексных проектов внедрения, в том числе с решениями от «Ред Софт». Статус позволяет нам выстраивать более доверительные отношения с партнерами, потому что они могут быть уверены – мы поможем им качественно провести сделки по вендору: реализовать пресейлы, пилоты, при необходимости – внедрить решение», – сказала Юлия Хвостова, руководитель отдела технического консалтинга и инженерной поддержки направления «Инфраструктура» компании Axoft.

«Присвоение статуса «Сервисного дистрибьютора» подчеркивает нашу уверенность в профессионализме Axoft и готовности поддерживать высокие стандарты качества при внедрении наших решений. Компания доказала, что способна выполнять проекты в соответствии с требованиями партнеров и их заказчиков в установленные сроки. Вместе мы сможем обеспечить организации страны надежными и эффективными отечественными ИТ-продуктами», – сказал Андрей Свиридов, руководитель отдела по работе с партнерами «Ред Софт».