Axoft получил статус партнера по интеграции HOSTVM

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft стал сертифицированным партнером разработчика HOSTVM по пилотированию и внедрению всего перечня решений вендора как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Axoft предоставляет партнерам и их заказчикам свою экспертизу в развертывании любого из продуктов в реальные сроки и с учетом требований заказчиков, благодаря аттестованной команде квалифицированных инженеров. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Платформа виртуализации HOSTVM предназначена для виртуализации серверов, рабочих мест, приложений и позволяет реализовать полнофункциональную инфраструктуру корпоративного уровня, включена в реестр отечественного ПО, является заменой иностранных решений VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, VMware Horizon, Citrix Virtual Apps&Desktops.

В ходе работы по направлению Axoft готов помочь партнерам и их заказчикам с развертыванием стенда опытно-промышленной эксплуатации для дальнейшей оценки работы продукта и его совместимости с другими классами решений, располагая при этом возможностью привлечения инженерной команды с полным циклом задач: от консультации с пресейлом и демонстрацией до пилотирования и внедрения в инфраструктуру заказчика, в том числе в распределенную, с постпроектным техническим сопровождением.

«Получение такого статуса – это большой этап в развитии технической экспертизы Axoft. По данным нашего исследования, лишь 9,7% заказчиков уже перешли на российские системы виртуализации, при этом 12% респондентов отметили сложности с совместимостью при внедрении данного класса решений. Часто именно тестирование и пилотирование занимает много времени, и поэтому заказчики чаще выбирают выжидательную позицию. Наши компетенции сокращают путь к решению задач, особенно в части масштабных и комплексных проектов. Зная досконально продукт и практику его внедрения, мы можем сказать, что с помощью решения HOSTVM наша инженерная команда поможет закрыть все потребности по модернизации ИТ-инфраструктуры в условиях ограничений рынка», – сказал директор по развитию продуктовых направлений Axoft Сергей Игнатов.

«Данный статус очень ценен для нас как компании в целом и команды инженеров в частности. Благодаря нашей проектной команде, включающей инженеров, ИТ-архитектора, технических писателей и руководителей, мы сможем сопровождать партнера от начала проекта до полного завершения и гарантийной технической поддержки. При этом мы в состоянии реализовать проекты от простых, с внедрением одного решения, до комплексных – создания новой ИТ-инфраструктуры на базе решений HOSTVM. Мы готовы поддержать партнеров, у которых нет собственных компетенций, однако имеются заказчики, которым требуется помощь проектной команды. И статус Axoft как "партнера по интеграции HOSTVM" дает дополнительные гарантии в успешности данных проектов», – сказала Юлия Хвостова, руководитель отдела технического консалтинга и инженерной поддержки направления «Инфраструктура» компании Axoft.

Платформа совместима с широким спектром российских операционных систем, в том числе рекомендованных Минцифры России – Astra Linux, ОС «Альт» и «Ред ОС», с основными отечественными ИБ-решениями и системами резервного копирования, наложенными средствами защиты информации виртуальных структур, инфраструктурным ПО, а также офисными пакетами и ВКС.

Решение используется компаниями в банковском секторе, сельском хозяйстве, промышленной отрасли, где имеются объекты критической информационной инфраструктуры и где в первую очередь необходима миграция с иностранного ПО в рамках импортозамещения.

«Axoft – надежный партнер, который значительно усилил своей технической экспертизой нашу команду. Мы убеждены, что наше плодотворное сотрудничество позволит реализовать самые сложные комплексные проекты и продемонстрировать, что на отечественном рынке есть достойные отечественные альтернативы систем виртуализации», – сказал руководитель по развитию продукта HOSTVM Иван Климов.