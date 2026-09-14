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НКТ Р7-Сервер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.09.2026 Студенты Губкинского университета освоили работу с продуктами «Р7» с использованием операционных систем «Альт» 1
07.09.2026 Обновленный «Р7-Офис» стал доступен в облачной инфраструктуре «Турбо Облака» 1
12.08.2024 Axoft создал программно-аппаратный комплекс для модернизации инфраструктуры образовательных организаций 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

НКТ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий - Сервисный ИТ-дистрибутор 447 1
Норси-Транс - НТ 148 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 541 1
Код Безопасности 827 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 415 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7948 3
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 290 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3228 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2574 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3720 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 323 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2097 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2274 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2489 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2038 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2083 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1207 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1952 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7389 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7600 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4519 1
НКТ - Р7-Офис 563 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 257 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 67 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 211 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 68 1
НКТ - Р7-Команда 27 1
Ideco NGFW 56 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Алькор ПАК 4 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 89 1
Google Android 15411 1
Apple iOS 8678 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 310 1
Вяльятага Николай 4 1
Миронова Татьяна 9 1
Хвостова Юлия 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 1
Образование в России 3045 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4084 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 495 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 127 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
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