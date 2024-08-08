Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Белорусский программный комплекс SofIT-SCADA-Plus совместим с операционной системой Astra Linux

«Группа Астра» и белорусская компания «Иннотех Солюшнс» укрепляют сотрудничество в области технологического и коммерческого партнерства и объявляют о достижении совместимости операционной системы Astra Linux и программного комплекса SofIT-SCADA-Plus. Это событие открывает новые возможности для промышленных предприятий Белоруссии, стремящихся к модернизации и повышению эффективности производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Совместимость двух решений подтверждает корректную работу SofIT-SCADA-Plus в защищенной и надежной среде ОС Astra Linux, обеспечивая бесперебойное функционирование систем управления и мониторинга на критически важных объектах.

По результатам тестирования был подписан сертификат совместимости, выданный в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

ИИ приступил к диагностике рака
цифровизация

«Мы с радостью объявляем, что наше программное обеспечение SofIT-SCADA-Plus успешно прошло испытания на совместимость с защищенной операционной системой Astra Linux. Этот важный шаг подтверждает тесное взаимодействие между разрабатываемыми продуктами компании и передовыми технологиями в мире операционных систем», — сказал Кирилл Пашкевич, директор компании «Иннотех Солюшнс».

«Кооперация с нашим технологическим партнером — очередной этап стратегии расширения присутствия компании на международном уровне. Мы надеемся, что достигнутая совместимость SofIT-SCADA-Plus и нашего флагманского продукта — ОС Astra Linux поможет государственным организациям и коммерческим компаниям решить проблему технологической независимости на всех уровнях инфраструктуры», — отметила Екатерина Хритоненкова, директор департамента по работе с региональными партнерами в России и ближнем зарубежье «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

В России создан первый в мире тяжелый дрон с асинхронными двигателями

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Банки рискуют провалить импортозамещение. Успехи есть, но сроки на грани срыва

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России создан уникальный крошечный ПК с мощной графикой и современными процессорами

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024