Белорусский программный комплекс SofIT-SCADA-Plus совместим с операционной системой Astra Linux

«Группа Астра» и белорусская компания «Иннотех Солюшнс» укрепляют сотрудничество в области технологического и коммерческого партнерства и объявляют о достижении совместимости операционной системы Astra Linux и программного комплекса SofIT-SCADA-Plus. Это событие открывает новые возможности для промышленных предприятий Белоруссии, стремящихся к модернизации и повышению эффективности производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Совместимость двух решений подтверждает корректную работу SofIT-SCADA-Plus в защищенной и надежной среде ОС Astra Linux, обеспечивая бесперебойное функционирование систем управления и мониторинга на критически важных объектах.

По результатам тестирования был подписан сертификат совместимости, выданный в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

«Мы с радостью объявляем, что наше программное обеспечение SofIT-SCADA-Plus успешно прошло испытания на совместимость с защищенной операционной системой Astra Linux. Этот важный шаг подтверждает тесное взаимодействие между разрабатываемыми продуктами компании и передовыми технологиями в мире операционных систем», — сказал Кирилл Пашкевич, директор компании «Иннотех Солюшнс».

«Кооперация с нашим технологическим партнером — очередной этап стратегии расширения присутствия компании на международном уровне. Мы надеемся, что достигнутая совместимость SofIT-SCADA-Plus и нашего флагманского продукта — ОС Astra Linux поможет государственным организациям и коммерческим компаниям решить проблему технологической независимости на всех уровнях инфраструктуры», — отметила Екатерина Хритоненкова, директор департамента по работе с региональными партнерами в России и ближнем зарубежье «Группы Астра».