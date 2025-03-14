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Роднова Ксения


14.03.2025 «Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга 1
16.06.2023 «Рив гош» вместе с «Корус консалтинг» реализует масштабную цифровую программу 1
22.09.2017 «Корус Консалтинг» внедрила ERP от Microsoft в крупном дистрибуторе автозапчастей 1
29.11.2016 «Корус Консалтинг» перевел ERP-систему сети «Кораблик» на новую версию Microsoft Dynamics AX 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Роднова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1231 3
8317 1
Корус Консалтинг - Roxit 1 1
Microsoft Corporation 24712 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 54 1
Автоконтинент - Форт 3 1
Кораблик-Р 20 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6729 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31138 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2413 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 358 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3771 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9481 1
Управляемость - Manageability 1743 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3210 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4441 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1727 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8543 1
Управление финансами - Financial management 610 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 212 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5131 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 492 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10365 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5469 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12157 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 190 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 368 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4802 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24385 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 928 2
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 1
1С:Розница 103 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 173 1
1С:ERP Управление предприятием 566 1
Microsoft Dynamics 1177 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2444 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3457 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1964 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7084 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 948 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3061 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 141 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346798, в очереди разбора - 764042.
Создано именных указателей - 170872.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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