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Роднова Ксения
Роднова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1231 3
|1С 8317 1
|Корус Консалтинг - Roxit 1 1
|Microsoft Corporation 24712 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
|Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 54 1
|Автоконтинент - Форт 3 1
|Кораблик-Р 20 1
|Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
|Орехов Виктор 1 1
|Хохлов Александр 8 1
|Сардарян Роберт 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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