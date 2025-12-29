Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188219
ИКТ 14564
Организации 11295
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26526
Персоны 81339
География 2995
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Хохлов Александр


СОБЫТИЯ


29.12.2025 Нижегородский кубсат «Лобачевский» на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U» выведен на околоземную орбиту 1
19.11.2025 Спутник «Лобачевский» на платформе «Геоскана» подготовили к запуску на орбиту 1
23.10.2025 «Геоскан» подтвердил возможность приема сигналов АЗН-В на кубсаты от воздушных судов на малых и больших высотах 1
20.10.2025 Кубсат «Геоскана» начал отслеживать морской трафик 1
08.08.2025 Спутник «Геоскана» принял первые данные о местоположении воздушных судов 1
08.07.2025 Grass организовала коммуникации с партнерами из 40 стран с помощью «МТС Линк» 1
23.01.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новое решение для маркировки стройматериалов 1
03.06.2024 «Геоскан» ускорит передачу данных с МКА на Землю до 200 Мбит/с 1
16.06.2023 «Рив гош» вместе с «Корус консалтинг» реализует масштабную цифровую программу 1
02.02.2023 «Рив гош»: рост объема заказов в магазинах составил 44% благодаря цифровому помощнику 1
08.09.2021 Экономичный способ внедрения национальной системы цифровой маркировки предложили в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
05.07.2021 Сеть «Рив гош» перешла на SAP Commerce Cloud 1
02.12.2013 Филиал «35 судоремонтного завода» внедрил СЭД Docsvision 1
22.07.2002 Красноярский хакер обвиняется в 30 взломах 2

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Хохлов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Привод-Инжиниринг 2 2
9037 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 90 2
Napoleon IT - Наполеон Айти 63 1
Technored - Техноред - Технорэд 20 1
IT Полюс - ИТ Консалтинг - Центр консалтинговых проектов 4 1
SAP SE 5441 1
Novardis - Новардис Консалтинг 64 1
SAP Services CIS 13 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 237 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 93 1
Корус Консалтинг ГК 1348 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14347 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 64 3
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 551 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 436 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73478 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Маркировка - Marking 1234 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7302 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34048 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 202 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6918 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 205 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14907 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Микрофон - Microphone 2707 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5406 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 334 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 458 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Управление финансами - Financial management 634 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1007 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 619 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23052 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1277 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3319 1
Geoscan Technologies - Геоскан 16U - Геоскан 3U - Геоскан-2 - спутниковая платформа 8 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 474 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 34 1
Geoscan Technologies - COMMX - Communication X-Band 1 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 1
1С:ERP Управление предприятием 720 1
1С:Розница 106 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 1
Кезикова Наталья 3 2
Дегтев Геннадий 270 2
Лукин Артем 15 1
Пономаренко Дмитрий 3 1
Роднова Ксения 5 1
Гарбузов Анатолий 128 1
Боровицкий Дмитрий 3 1
Низник Александр 20 1
Метечко Александр 10 1
Прайс Константин 18 1
Головин Дмитрий 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 157466 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45872 3
Земля - планета Солнечной системы 10669 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18666 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1054 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 243 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8244 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1020 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26021 2
Английский язык 6882 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2180 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51324 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31956 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4941 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6259 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411134, в очереди разбора - 730784.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще