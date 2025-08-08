Разделы

Техника
|

Спутник «Геоскана» принял первые данные о местоположении воздушных судов

Спутник «Геоскан-2» был включен в целевую работу по приему пакетов данных от воздушных судов с помощью технологии автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В). Она позволяет отслеживать местоположение, скорость и направление движения пилотируемых и беспилотных воздушных судов. В первый день работы с полезной нагрузкой за один виток спутник принял более 850 сообщений от магистральных самолетов, находившихся в тот момент в зоне радиовидимости космического приемника АЗН-В. Всего за два витка было принято более 1700 валидных сообщений в условиях неориентированного полета спутника. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

«Первое включение показало хороший результат, что дает уверенность в перспективности использования приемников АЗН-В в малых космических аппаратах и позволяет перейти к следующему этапу — экспериментам по масштабированию технологии и интеграции в существующие системы организации воздушного движения», — сказал руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов.

В дальнейшем планируется провести эксперимент по приему на спутнике сигнала с транспондера АЗН-В, установленного на беспилотнике. Включение космического сегмента для задачи идентификации БАС в перспективе позволит дополнить систему управления воздушным движением данными о полетах в тех районах, где отсутствует наземная инфраструктура.

CNews Analytics

Спутник «Геоскан-2» был выведен на орбиту 25 июля 2025 г. в качестве попутной полезной нагрузки в рамках миссии РН «Союз-2.1б»/РБ «Фрегат» — «Ионосфера-М» № 3-4. До начала работы с полезной нагрузкой спутник прошел летно-конструкторские испытания, были проверены все системы космической платформы: питания, связи, управления, навигации и ориентации. По результатам испытаний аппарат был признан готовым для работы с приемником АЗН-В.

Всего на орбиту были выведены восемь спутников на платформе «Геоскан 3U» и первый российский кубсат 16U «ИнноСат16» разработки «Геоскана». Все малые космические аппараты взяты на управление. Они протестируют технологии связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые станут основой для перспективных космических сервисов.

Техника

Наука

