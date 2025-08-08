Разделы

Geoscan Technologies Геоскан 16U Геоскан 3U Геоскан-2 спутниковая платформа


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 Спутник «Геоскана» принял первые данные о местоположении воздушных судов 2
28.04.2025 «Геоскан» представил спутниковую платформу для дистанционного зондирования Земли форм-фактора кубсат 16U 2
03.06.2024 «Геоскан» ускорит передачу данных с МКА на Землю до 200 Мбит/с 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Geoscan Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 69 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7097 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9940 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1164 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 194 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3137 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1801 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3894 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7055 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11015 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16650 1
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 116 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3167 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4767 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1889 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2906 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4020 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9979 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6538 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21589 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 115 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 46 1
Geoscan Technologies - COMMX - Communication X-Band 1 1
Боровицкий Дмитрий 2 2
Хохлов Александр 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 151777 3
Земля - планета Солнечной системы 10517 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 1
Английский язык 6803 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 967 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1267 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30803 1
РАН - Российская академия наук 1958 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 162 1
