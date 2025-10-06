«Геоскан» и «Гонец» успешно протестировали на кубсатах высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне

Экспериментальные малые космические аппараты «Геоскан-4» и «Геоскан-5» с приемопередатчиками АО «Спутниковая система «Гонец» приступили к основным испытаниям технологий передачи сигнала на Землю в S-диапазоне. Эти частоты считаются оптимальными для выполнения задач контроля и управления спутниками на орбите, отправки с них телеметрии, средних объемов данных и организации подвижной спутниковой связи. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Для отработки функциональности полезной нагрузки на спутниках «Геоскан-4» и «Геоскан-5» была проведена серия сеансов связи в S-диапазоне в разных режимах и с разными скоростями — до 1 Мбит/с Аппараты передавали телематические данные, тестовые массивы и дополнительно — видеофайлы, полученные с бортовой камеры кубсата. Наземная инфраструктура успешно приняла информацию в полном объеме.

«Первые эксперименты доказали работоспособность связной полезной нагрузки, что позволяет нам следовать утвержденной программе полета. Мы продолжим тестировать передачу сигнала, проводить испытания различных режимов и скоростей. Один из этапов эксперимента предусматривает прием сигнала со спутников с использованием наземной инфраструктуры Роскосмоса», — сказал руководитель отдела разработки малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Дмитрий Боровицкий.

«Подтвержденная функциональность приемопередатчиков «Гонец» на космической платформе «Геоскан» 3U подтверждает возможность размещения и работоспособность приемо-передающего оборудования в S-диапазоне на малых космических аппаратах. В дальнейшем ходе эксперимента мы рассчитываем получить в т.ч. статистические данные, которые можно будет использовать для моделирования перспективных спутниковых систем», — отметил начальник управления реализации федеральных проектов и перспективных программ АО «Спутниковая система «Гонец» Аким Ивкин.

Проведение сеансов передачи данных позволит также подтвердить в Международном союзе электросвязи права на использование полос частот в S-диапазоне.

Малые космические аппараты «Геоскан-4» и «Геоскан-5» форма-фактора CubeSat 3U были выведены на орбиту 25 июля 2025 г. в качестве попутной полезной нагрузки в рамках миссии РН «Союз-2.1б»/РБ «Фрегат» — «Ионосфера-М» № 3 и № 4. До начала работы с полезной нагрузкой спутники прошли летно-конструкторские испытания, были проверены все системы космической платформы: электропитания, связи, управления, навигации и ориентации. По результатам испытаний аппараты были признаны готовыми к работе с полезной нагрузкой АО «Спутниковая система «Гонец» для тестирования технологий пакетной передачи данных.

Всего в июле 2025 г. на орбиту были выведены восемь спутников на платформе «Геоскан 3U» и первый российский кубсат 16U «ИнноСат16» разработки «Геоскана». Все малые космические аппараты взяты на управление. Они протестируют технологии связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые станут основой для перспективных космических сервисов. В августе 2025 г. спутник «Геоскан-2» успешно приступил к целевой работе по приему пакетов данных от воздушных судов с помощью технологии автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В).