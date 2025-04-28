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Боровицкий Дмитрий
|28.04.2025
|«Геоскан» представил спутниковую платформу для дистанционного зондирования Земли форм-фактора кубсат 16U 1
|03.06.2024
|«Геоскан» ускорит передачу данных с МКА на Землю до 200 Мбит/с 1
Боровицкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 60 1
|Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 566 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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