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Боровицкий Дмитрий



28.04.2025 «Геоскан» представил спутниковую платформу для дистанционного зондирования Земли форм-фактора кубсат 16U 1
03.06.2024 «Геоскан» ускорит передачу данных с МКА на Землю до 200 Мбит/с 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Боровицкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 60 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 566 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1142 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3804 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7032 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9849 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 191 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6463 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 115 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3094 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16281 1
Geoscan Technologies - Геоскан БПЛА 8 2
Geoscan Technologies - COMMX - Communication X-Band 1 1
Хохлов Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 147893 1
Земля - планета Солнечной системы 10448 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1237 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29881 1
Английский язык 6723 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 152 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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