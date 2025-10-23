Разделы

«Геоскан» подтвердил возможность приема сигналов АЗН-В на кубсаты от воздушных судов на малых и больших высотах

Кубсат «Геоскан-2» продолжает целевую работу по приему пакетов данных с помощью технологии автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В). Новый эксперимент показал, что малый спутник способен фиксировать сигналы от пилотируемых воздушных судов на высотах от 76 до 13,1 тыс. метров. Это подтверждает возможность наблюдения за воздушным движением с помощью кубсатов как на малых, так и на больших эшелонах. Об этом CNews сообщили представители «Геоскана».

В ходе регулярных включений бортового приемника принимаются и сбрасываются на наземную станцию для дальнейшего анализа несколько сотен сообщений на каждом витке спутника. Так, 10 октября 2025 г. за четыре витка было получено и проанализировано 2,2 тыс. сообщений от 114 различных воздушных судов из 32 стран. Большинство пакетов было получено во время пролетов космического аппарата над Центральной Африкой, Восточной Австралией и Тихим океаном. Максимальная скорость зарегистрированного воздушного судна составила 1,11 тыс. км/ч.

«Мы подтвердили потенциал малых спутников для мониторинга авиации в глобальном масштабе. В ближайшей перспективе планируется реализация функций точечного отслеживания конкретных воздушных судов и фильтрации данных для оптимизации использования ресурсов спутника, а также отработка технологии для приема сигналов с беспилотников. Ключевой задачей станет и проведение экспериментов по ретрансляции данных АЗН-В со спутника в режиме реального времени», — сказал руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов.

Спутник «Геоскан-2» вышел на орбиту 25 июля 2025 г. Уже в августе он начал целевую работу и стал первым российским кубсатом, отслеживающим местоположение, скорость и направление движения воздушных судов.

