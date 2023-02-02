«Рив гош»: рост объема заказов в магазинах составил 44% благодаря цифровому помощнику

«Рив гош» запустил новое мобильное приложение для консультантов магазинов. Digital sales assistant поможет сотрудникам с оформлением заказов для покупателей, регистрацией дисконтной карты и с информированием по статусу заказа покупателя. Благодаря новому помощнику рост среднего чека составил 15%, а рост объема заказов в магазинах составил 44%. Разработчиком мобильного приложения стала компания Napoleon IT. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

«Рив гош» и Napoleon IT начали совместную работу в сентябре 2021 г. по двум направлениям: расширение функциональности мобильного приложения для клиентов и разработка и запуск мобильного приложения для консультантов. В декабре 2022 г. DSA (digital sales assistant) был реализован и запущен в сети магазинов «Рив гош».

Сейчас DSA запущен в 22 точках в Санкт-Петербурге, Москве и в магазинах Дальневосточного региона. В январе 2023 г. проект вышел в масштабирование на региональные магазины и до конца квартала 50% магазинов сети будут пользоваться новым помощником. Рост клиентской базы магазинов увеличился в среднем на 27% за период реализации проекта.

Приложение включает все необходимые сервисы и данные для улучшения покупательского опыта. Это важная часть экосистемы, объединяющая онлайн- и оффлайн-магазины в единую среду как для клиента, так и для консультанта. В данном приложении были реализованы функции: оформление заказа для покупателя консультантом, раздел «консультация», включающий в себя информацию о дисконтной карте клиента и его покупках. Также в него были включены основные разделы клиентского приложения: каталог товаров, корзина, акции.

Уже с первых дней использования приложения консультантами были востребованы функции регистрации дисконтной карты и просмотр баланса подарочного сертификата. Сейчас ведется формирование дальнейшей карты развития продукта. В ближайшее время планируется разработка нового функционала: запись на услуги красоты, статистика о работе консультантов в личном кабинете и возможность просмотра купонов покупателя в разделе консультация.

Следующим шагом будет реализована возможность оплаты на планшете.

«Мы развиваем возможности консультантов с использованием цифрового помощника, чтобы объединить преимущество единого клиентского опыта в рознице и онлайн канале. Новая функциональность поможет лучше понять клиента и оказать более качественный сервис в магазине. Для сети это дополнительная возможность показать свою экспертность в консультации, повысить лояльность клиентов, а также увеличить конверсию в магазине», — сказала Наталья Кезикова, директор интернет-магазина.

Внедрение DSA уже дало видимые результаты: рост среднего чека составил 15%; время сборки заказов в магазинах сократилось до 15 минут; рост объема заказов в магазинах составил 44%

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DSA (digital sales assistant) поможет улучшить клиентский сервис, создать омниканальный опыт для пользователей, сократить время обслуживания покупателей и повысить их удовлетворенность, что приведет к увеличению среднего чека и количества продаж за счет персонализированного подхода.

«Текущая стратегия “Рив гош” предполагает развитие бизнеса как современной компании, где цифровые решения определяют развитие уникального клиентского сервиса. За счет эффективно выстроенной и разветвленной розницы, мы создаем новое пространство, которое объединит процессы розничных и цифровых продуктов в единую экосистему для покупателей и консультантов. За последний год мы перевели процессы в онлайн и заложили основу развития новой технологической платформы. Уверен, что опыт и экспертиза “Рив гош” позволят бизнесу сделать качественный прорыв», – отметил Хохлов Александр, директор информационных технологий.

«Наша главная задача — помогать партнерам совершенствовать свои бизнес-процессы. Данный проект позволит “Рив гош” предоставлять своим клиентам более высокий сервис, что, безусловно, положительно скажется на их лояльности», — сказал Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT.

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«Рив гош» — российская парфюмерно-косметическая сеть. Сегодня компания насчитывает 260 магазинов по всей России и интернет-магазин, охватывающий весь бьюти-сегмент. На цифровых ресурсах «Рив гош» — в интернет-магазине и приложении — доступен расширенный ассортимент, включая все продукты, представленные в магазинах и доступные только для заказа онлайн.

Napoleon IT ― ИТ-компания, развивающаяся с 2011 г. в трех направлениях: развитии собственных B2B-продуктов в области data science, заказной разработке программного обеспечения, предоставлении образования в сфере ИТ. Основные компетенции: Data Science, Computer Vision, Machine Learning, cloud, highload backend и mobile в отраслях ритейл, промышленность, финтех.