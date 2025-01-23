В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новое решение для маркировки стройматериалов

Компании особой экономической зоны «Технополис Москва» разработали робототехнический комплекс со специальным захватывающим устройством для маркировки строительных материалов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столичная особая экономическая зона – флагманская площадка развития передовых технологий. Размещение производственных площадей на территории «Технополис Москва» дает предприятиям ряд преимуществ: транспортная доступность, налоговые преференции, кооперационные связи, открывающие перспективы для реализации совместных инновационных проектов. Например, в 2024 г. производственно-инжиниринговая компания и производитель промышленных роботов совместными усилиями разработали высокотехнологичного робота для маркировки строительных материалов со специальным захватывающим устройством», – сказал Анатолий Гарбузов.

Перед разработчиками стояла задача автоматизировать процесс нанесения этикеток на формируемые пакеты гипсокартона на производственной линии.

«Перед нами стоял комплекс задач по выполнению сразу несколько технических требований. Во-первых, разрабатываемое захватное устройство робота не должно деформировать информационную этикету и продукт в процессе работы. Во-вторых, робототехнический комплекс должен был выполнять производственную операцию не более, чем за 50 секунд. В-третьих, необходимо было подобрать состав и способ нанесения специального клея, чтобы при снятии маркировки он оставался на этикетке и не повреждал продукт», –ссказал генеральный директор «Привод-инжиниринг» Александр Хохлов.

Также компания за шесть месяцев, включая участие студента-бакалавра Московского технологического университета СТАНКИН, разработала программное обеспечение для робота.

Промышленный робот REDS C5, оснащенный датчиками и системами безопасности для сотрудничества с человеком, был поставлен компанией «Технорэд».

«В рамках совместного проекта мы обучили специалистов компании-партнера для работы с нашим роботом, чтобы процесс разработки ПО прошел быстро и безопасно. Они создали команды управления, подключили и настроили дополнительное оборудование, интегрировали робота в производственные системы. Мы ценим партнерские проекты, в которых создаются новые решения с возможностью дальнейшего масштабирования. Этот проект – пример эффективной кооперации предприятий», – сказал генеральный директор компании «Технорэд» Артем Лукин.

В особой экономической зоне Москвы создана комфортная инфраструктура для работы и развития предприятий, которая постоянно совершенствуется.

По словам генерального директора особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, благодаря налоговым льготам и другим преимуществам, компании в ОЭЗ могут снизить свои издержки, что делает их продукцию более конкурентоспособной.