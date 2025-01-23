Привод-Инжиниринг
|23.01.2025
|В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новое решение для маркировки стройматериалов 1
|08.09.2021
|Экономичный способ внедрения национальной системы цифровой маркировки предложили в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
Привод-Инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8218 1
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
|Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
|ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
|Дегтев Геннадий 256 1
|Хохлов Александр 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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