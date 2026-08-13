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Пономаренко Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Пономаренко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ОСК - СЦСС - Северный центр судостроения и судоремонта - Звёздочка - Центр судоремонта - СРЗ-35 - 35 судоремонтный завод 9 1
|Мостострой-6 2 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2422 1
|Шаронов Андрей 60 1
|Тигунов Олег 7 1
|Коновалов Александр 14 1
|Абрамков Александр 44 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Макаров Валентин 251 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Омельченко Сергей 15 1
|Радаев Александр 44 1
|Шанцев Валерий 30 1
|Хохлов Александр 15 1
|Илькаев Радий 1 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Путин Владимир 3459 1
|Стронгин Роман 2 1
|Костюков Валентин 3 1
|Зуев Кирилл 1 1
|Гапонов-Грехов Андрей 1 1
|Ускова Ольга 174 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.