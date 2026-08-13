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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199446
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Пономаренко Дмитрий

СОБЫТИЯ


13.08.2026 beCloud внедрил Standoff Defend для постоянной практики команды своего центра кибербезопасности 1
02.12.2013 Филиал «35 судоремонтного завода» внедрил СЭД Docsvision 1
30.05.2011 CNews TV. СЭД Directum: опыт «Мостострой-6» и правительства Ярославской области 1
22.02.2006 10 нижегородских тезисов Путина об ИТ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Пономаренко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Intel Corporation 12814 1
IT Полюс - ИТ Консалтинг - Центр консалтинговых проектов 4 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
Directum - Директум 1268 1
ОСК - СЦСС - Северный центр судостроения и судоремонта - Звёздочка - Центр судоремонта - СРЗ-35 - 35 судоремонтный завод 9 1
Мостострой-6 2 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5433 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2881 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53971 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13972 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12861 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4508 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2630 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29714 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7835 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1692 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1420 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36252 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1454 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16987 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1171 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1757 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1905 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12260 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4333 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2422 1
Шаронов Андрей 60 1
Тигунов Олег 7 1
Коновалов Александр 14 1
Абрамков Александр 44 1
Кириенко Сергей 149 1
Макаров Валентин 251 1
Кириенко Владимир 148 1
Омельченко Сергей 15 1
Радаев Александр 44 1
Шанцев Валерий 30 1
Хохлов Александр 15 1
Илькаев Радий 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Путин Владимир 3459 1
Стронгин Роман 2 1
Костюков Валентин 3 1
Зуев Кирилл 1 1
Гапонов-Грехов Андрей 1 1
Ускова Ольга 174 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47637 1
Россия - РФ - Российская федерация 166382 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2299 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3052 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57746 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1083 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6563 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33790 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8851 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2749 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 972 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 999 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 448 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
Национальный проект 393 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8497 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3988 1
CNews TV 747 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
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