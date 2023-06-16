«Рив гош» вместе с «Корус консалтинг» реализует масштабную цифровую программу

«Рив гош» запустил проект по трансформации ИТ-ландшафта. Изменения коснутся товародвижения, управления финансами, собственного производства, ценообразования и других бизнес-функций. Эксперты «Корус консалтинг» помогают ритейлеру внедрить ядро новой архитектуры — «1С:ERP Управление холдингом» и выстроить эффективную структуру комплексного ИТ-проекта. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг».

«Рив гош» — федеральная сеть в индустрии красоты, существующая на рынке с 1995 г. Сегодня в России насчитывается 257 магазинов.

Запуск новой цифровой программы связан с несколькими факторами. Во-первых, «Рив гош» находится в активной стадии бизнес-трансформации. После ухода бьюти-гигантов и ключевых поставщиков с российского рынка компания изменила ассортиментную политику: выросла роль собственных торговых марок и новых брендов. Логистические цепочки стали сложнее, «Рив гош» взял на себя функции импорта. В планах ритейлера — выход на рынки СНГ. Кроме того, произошли изменения в модели покупательского поведения. Спрос на косметику и парфюмерию демонстрирует положительную динамику, рост среднего чека за последний год составил более 20%, клиенты проявляют интерес к новым брендам.

Чтобы успешно работать с новой логистикой и возросшим спросом, «Рив гош» решил перестроить бизнес-модель и внести большое количество изменений в ИТ-архитектуру. За долгие годы работы она сильно усложнилась, часть решений устарела, поэтому развивать ИТ-ландшафт в соответствии со стратегией бизнеса и вызовами внешней среды становилось все сложнее. Компания приняла решение о запуске новой цифровой программы, которая включает внедрение «1С:ERP Управление холдингом», решений для аналитики, ценообразования, хранилища данных, автозаказа, а также пилотирование продукта «1С:Розница» в магазинах сети.

Для «Рив гош» важна как операционная эффективность, так и скорость получения финансовых показателей, поэтому в качестве ERP была выбрана система, сочетающая решение для оперативного учета и расширенную функциональность управления финансами. Планируя изменения, «Рив гош» столкнулся с рядом сложностей. В целевую архитектуру нужно заложить большой объем унаследованных процессов, часть из которых является архаизмами. Чтобы выделить ноу-хау и ключевые блоки, потребовался анализ и реинжиниринг процессов. Кроме того, трансформация затрагивает большое количество бизнес-юнитов, и поменять весь ИТ-ландшафт в рамках одного проекта было бы слишком рискованно для бизнеса.

«Рив гош» обратился в «Корус консалтинг» за экспертной поддержкой при планировании проектов и для решения задачи по обновлению ядра архитектуры на базе «1С». В целевом ландшафте платформа будет единой инсталляцией, но с целью снижения рисков запуск модулей решено делать поэтапно.

Сотрудничество началось с внедрения блока лимитирования затрат на базе «1С:ERP Управление холдингом», что позволило наладить взаимодействие команд. Затем эксперты ИТ-компании выполнили концептуальное проектирование будущей платформы и стартовали первую очередь проекта по автоматизации оперативного контура. Еще одно текущее направление работы — обследование процессов с целью оптимизации ценообразования.

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Первый этап ERP-проекта включает автоматизацию товародвижения: закупок, продаж, склада, логистики, управления запасами, а также около 20 интеграций со смежными системами (WMS, кассы, решение для лояльности, интернет-магазин). С точки зрения финансов задача состоит в том, чтобы реализовать в системе целевую методологию расчета себестоимости.

В дальнейшем «Рив гош» автоматизирует фабрику, которая выпускает товары под собственными торговыми марками. ERP-система при этом должна повысить эффективность калькуляции затрат, обеспечить производство функциями планирования потребностей, закупок, управления запасами, выпуска продукции. После автоматизации фабрики «Рив гош» сможет замкнуть операционный цикл, ускорить расчет себестоимости и принятие управленческих решений. Это поможет обеспечить компании эффективное масштабирование: бизнес разрабатывает новые СТМ, за счет чего расширяет ассортимент и может более гибко управлять себестоимостью.

Также в планах компании — автоматизация финансового контура. Это необходимо для сокращения сроков закрытия периодов и подготовки отчетности.

«Мы решили построить ИТ-ландшафт по принципу Best of Breed: в качестве ядра использовать флагманское решение «1С», в окружении — специализированные российские и зарубежные продукты. Более динамичная и управляемая ИТ-инфраструктура обеспечит поддержку изменений, которые происходят в бизнесе. Мы также ожидаем, что новая платформа ускорит подготовку отчетности, повысит прозрачность и качество данных при одновременном снижении затрат на обслуживание систем», — сказал Александр Хохлов, ИТ-директор «Рив гош».

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«Для комплексного ИТ-проекта важны четыре составляющие: грамотная дорожная карта, глубокая методологическая подготовка, качественное проектирование ландшафта и эффективная структура управления проектом. Мы помогаем "Рив гош" реализовать цифровую программу, базируясь на этих принципах. Это позволяет снизить риски при автоматизации большого объема операций на работающей рознице, подобрать правильные решения и построить эффективное взаимодействие с бизнесом и другими проектными командами», — отметила Ксения Роднова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».