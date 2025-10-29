Разделы

Аринина Анастасия


СОБЫТИЯ


29.10.2025 VK Tech и «ОАК-Ресурс» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации 1
04.06.2025 «ОАК-Ресурс» при поддержке ГК «Экспанта» выведет на рынок собственные решения для диагностики станков и мониторинга инженерных сооружений 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аринина Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - ОАК - ОАК-Ресурс 8 1
УльтимаТек - Экспанта 6 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2345 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 163 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14654 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7987 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1317 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 248 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56366 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72053 1
Stafory - робот Вера 350 1
Измайлов Илья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 155136 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5236 1
