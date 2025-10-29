Разделы

ПО Веб-сервисы Цифровизация
|

VK Tech и «ОАК-Ресурс» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации

Компании ООО «ОАК-Ресурс» и VK Tech подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Соглашение направлено на цифровую трансформацию внутренних процессов «ОАК-Ресурс», повышение независимости от иностранных поставщиков и развитие отечественных технологий в сфере информационных систем. Об этом CNews сообщили представители VK.

«В сотрудничестве с VK Tech мы видим возможность ускорить цифровую трансформацию нашей организации, повысить эффективность внутренних процессов и укрепить технологическую независимость. Реализация проектов на базе отечественных решений позволит создать надежный ИТ-ландшафт, соответствующий задачам компании», — сказала генеральный директор ИТ-компании «ОАК-Ресурс» Анастасия Аринина.

«Для нас это партнерство — вклад в укрепление технологического суверенитета одной из ключевых для страны отраслей. Сотрудничество VK Tech и «ОАК-Ресурс» создаст надежный цифровой фундамент, который позволит не только оптимизировать процессы сегодня, но и уверенно развивать авиастроение будущего», — сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

Инвесторы вложили 300 миллионов в технологию виртуальной примерочной

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Преуспевающий пират-медиамагнат спустил в унитаз свою выручку за несколько лет, решив не платить своему адвокату

Никита Баранов, «Крайон»: Инструмент для управления уязвимостями так же необходим, как антивирус

Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/