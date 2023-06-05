«Росатом» представил председателю Правительства России подход к полному импортозамещению индустриального ПО

Запуск кросс-индустриальных платформ по приоритетным классам ПО позволит добиться стопроцентного импортозамещения в PLM- и САЕ-классах промышленного ПО. Механизм ускоренного достижения цифровой независимости предложила госкорпорация «Росатом» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ЦИПР-2023, которая завершает свою работу в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

В ходе представления выставочной экспозиции госкорпорации председателю Правительства России Михаилу Мишустину генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев подчеркнул, что запросы заказчиков промышленного программного обеспечения с учетом специфики отраслей и конкретных производств могут быть удовлетворены разработкой платформы, которая будет аккумулировать существующие на рынке цифровые продукты по классам ПО для ускоренного обеспечения максимальной функциональности. Руководитель «Росатома» акцентировал значимость платформы для PLM-направления, работа по которому ведется в рамках Индустриального центра компетенций «Общее машиностроение»: «Один из наших главных заказчиков – КАМАЗ, за ним стоят коллеги, они все компетентные, у каждого свое пожелание к этому продукту. При этом мы понимаем, что PLM-система «Росатома» – не единственный продукт на рынке, есть другие разработки. Поэтому нужна платформа - все должно быть объединено», – сказал Алексей Лихачев.

Завершение работ по созданию «Росатомом» PLM-системы среднего класса «САРУС», которая успешно прошла апробацию и принята приемочной комиссией Правительства России, руководитель госкорпорации назвал важным результатом года, прошедшего с момента выхода поручений по итогам ЦИПРа-2022. По его словам, конкурентным преимуществом «САРУСа» является его полная импортонезависимость:

«Вы ставили задачу создать продукт (PLM-систему) среднего класса. Архитектурный комитет и приемочная комиссия Правительства России в мае приняла решение, что продукт готов. Прошла апробация и имеются положительные заключения основных игроков. Это абсолютно импортонезависимый продукт, начиная с ядра и заканчивая операционной системой».

Глава «Росатома» добавил, что на создание импортонезависимой PLM-системы всего было затрачено 6 млрд руб., включая 4,5 млрд руб. из государственного бюджета и 1,5 млрд руб. из собственных средств госкорпорации: «Соотношение 75% процентов государственных средств на 25% собственных – принятый подход «Росатома» при финансировании импортозамещения, мы будем следовать этому подходу и дальше», – отметил Алексей Лихачев.

Директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева представила Михаилу Мишустину итоги развития промышленного ПО САЕ-класса, подчеркнув, что платформенное решение для объединения продуктов матмоделирования позволит добиться полного суверенитета в данном классе не более чем за два года:

«В течение года в рамках ИЦК мы стартовали целый ряд проектов данного направления, и мы пришли к выводу, что нам необходимо объединять кросс-индустриальным образом проекты САЕ – по аналогии с ЦКР (Центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения) – и сделать единое платформенное решение. «Логос» покрывает сегодня 62% функциональности продуктов ведущих мировых лидеров. При этом разработана «Логос платформа», на которой можно в течение нескольких месяцев объединить функциональность всех вендоров и получить национальную САЕ-платформу, которая уже сегодня на 85% будет соответствовать уровню мировых лидеров. Обеспечив дальнейшее подключение к этой платформе стартапов и разработок предприятий, мы за два года можем сделать прыжок до стопроцентного соответствия российского САЕ-предложения мировому уровню», – сказала она.

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В ответ на данные предложения председатель Правительства России отметил, что «именно эту платформу государство от вас («Росатома») ожидает».

Ранее выступая на сессии ЦИПРа «Технологическое лидерство», Екатерина Солнцева пояснила, что платформенный подход даст четкую картину того, как существующие проекты в различных классах «ложатся» на российский цифровой ландшафт, что позволит оперативно устранить незакрытые функциональные зоны:

«Настала пора перехода от отдельных отраслевых проектов внедрения к кросс-индустриальным проектам, которые смогут качественно ускорить достижение паритета с ведущими зарубежными решениями. Во-первых, это поможет понять, сколько предприятий, рабочих мест по стране будет охвачено российскими ИТ-решениями и к какому году. Во-вторых, такой подход позволит консолидировать компетенции и ресурсы вендоров и независимых разработчиков, сохранив рыночные механизмы конкуренции, которая будет проходить между их продуктами на платформе. Для пользователя это будет фактически единым решением, обеспечивающим его основные потребности за счет объединения функционала от различных разработчиков, а также даст пользователю возможность добавлять на платформу собственные разработки».

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Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России»; выступает компанией-лидером реализации правительственных «дорожных карт» по развитию высокотехнологичных областей «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Квантовые вычисления»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле «Росатома» более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.