«Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях

Госкорпорация «Росатом» в лице компании «Русатом — цифровые решения» (ООО «РЦР») и странового офиса в Белоруссии (ООО «Русатом Бел») заключила соглашение с одной из старейших белорусских ИТ-компаний — ЗАО «Международный деловой альянс» (ЗАО «МДА») о реализации совместных проектов цифровизации на основе цифровых продуктов и решений «Росатома». Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано в Минске гендиректором «РЦР» Александром Вибе, директором «Русатом Бел» Станиславом Левицким и гендиректором «МДА» Дмитрием Коневцевым.

Целью партнерства является развитие производственной кооперации промышленных предприятий Белоруссии и российской атомной отрасли в рамках задач цифровизации, включая импортозамещение индустриального программного обеспечения и развитие цифрового технологического суверенитета Союзного государства. Приоритетное направление сотрудничества — активный выход цифровых продуктов «Росатома» на рынок Белоруссии и обеспечение доступности отраслевого опыта цифровизации для белорусских высокотехнологичных предприятий.

В числе цифровых решений «Росатома», востребованных промышленниками, — импортонезависимая RPA-платформа «Атом.РИТА», которая предназначена для разработки и управления программными роботами и позволяет автоматизировать бизнес-процессы путем имитации действий пользователей в веб-приложениях и программах, установленных на рабочих станциях. Внедрение «Атом.РИТА» существенно повышает экономический эффект от автоматизации бизнес-процессов и исключает ошибки, связанные с человеческим фактором при выполнении монотонных задач.

Договоренности являются важным шагом в системном сотрудничестве Госкорпорации с Республикой Белоруссия в цифровой сфере: в июне 2023 г. было заключено соглашение по вопросам стандартизации в области технологий информационного моделирования.

Генеральный директор ООО «Русатом — цифровые решения» Александр Вибе: «Подписанное соглашение — это логичное развитие горизонтальных связей между ведущими игроками цифрового рынка обеих стран. Договоренности предусматривают распространение российских решений в системообразующих отраслях Белоруссии: РЦР и «Русатом Бел» обеспечат выход наших решений на белорусский рынок, а компетенции «Международного делового альянса» помогут промышленникам Белоруссии, применявшими в своей работе зарубежное ПО, в короткие сроки освоить российские цифровые продукты».

Генеральный директор странового офиса Госкорпорации «Росатом» в Белоруссии Станислав Левицкий: «В основе соглашения лежит заинтересованность российской и белорусской сторон в тесном сотрудничестве в области промышленной цифровизации. Госкорпорация обладает серьезными компетенциями создания цифровых продуктов для промышленности, ИТ-индустрия Белоруссии обладает большим опытом реализации цифровых проектов. Вкупе это позволит добиться кумулятивного эффекта и ускоренного продвижения в направлении технологической независимости двух стран».

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Генеральный директор ЗАО «Международный деловой альянс» Дмитрий Коневцев: «Мы рассчитываем, что соглашение объединит наши сильные стороны и ускорит темпы внедрения в белорусское производство цифровых продуктов, независимых от западных вендоров. Это станет позитивным примером «цифрового» сотрудничества компаний союзного государства. Мы уверены в хороших перспективах сотрудничества и нацелены на дальнейшее масштабирование положительного опыта».

Российско-белорусское сотрудничество в области промышленной цифровизации предполагает, в том числе, обмен суверенными технологиями, а также создание современных импортонезависимых цифровых решений для эффективного развития экономики двух стран. Совместная работа Росатома и белорусских ИТ-компаний послужит повышению конкурентоспособности продукции предприятий Союзного государства.

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Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России»; выступает компанией-лидером реализации правительственной дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий — в портфеле «Росатома» более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.

«Международный деловой альянс» — белорусская ИТ-компания, основанная в 1993 г. Компания предоставляет готовые решения и индивидуальную разработку программного обеспечения для клиентов из Белоруссии. В портфеле компании услуги по разработке информационных систем, автоматизации и роботизации бизнес-процессов, интеграции продуктов и решений для интеллектуальной инженерной инфраструктуры. Также компания специализируется на построении и общегосударственных платформ и решений, способных решать задачи государственного масштаба, отдельных отраслей экономики, предприятий и ведомств.