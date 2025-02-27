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Росатом Русатом Бел
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 31 1
|Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 2
|Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
|Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
|Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 1
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