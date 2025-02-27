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Росатом Русатом Бел



27.02.2025 Российский ИБ-вендор «Код Безопасности» и «Русатом Бел» открыли лабораторию для обучения белорусских специалистов 2
06.06.2024 «Росатом» подписал дорожную карту о внедрении платформы предиктивной аналитики в Белоруссии 2
18.10.2023 «Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 2
Код Безопасности 624 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 31 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 2
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 343 1
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