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Левицкий Станислав



27.02.2025 Российский ИБ-вендор «Код Безопасности» и «Русатом Бел» открыли лабораторию для обучения белорусских специалистов 1
06.06.2024 «Росатом» подписал дорожную карту о внедрении платформы предиктивной аналитики в Белоруссии 1
18.10.2023 «Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Левицкий Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
Код Безопасности 624 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 1
Росатом - Русатом Бел 3 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 31 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 108 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 2
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6709 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 583 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3868 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1658 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 136 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4196 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5432 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1719 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5346 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2969 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6294 1
Стандартизация - Standardization 2139 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 150 1
Код Безопасности - vGate 75 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 108 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 1
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