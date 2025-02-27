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Левицкий Станислав
Левицкий Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Русатом Бел 3 3
|Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 31 1
|Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
|Коневцев Дмитрий 2 2
|Голов Андрей 50 1
|Гаранин Евгений 34 1
|Вибе Александр 4 1
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