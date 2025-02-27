Российский ИБ-вендор «Код Безопасности» и «Русатом Бел» открыли лабораторию для обучения белорусских специалистов

25 февраля ведущий российский разработчик в области защиты информации «Код Безопасности» открыл в Минске (Белоруссия) собственную лабораторию для подготовки ИБ-специалистов на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

В собственной лаборатории «Кода Безопасности» будет проходить обучение белорусских специалистов с учетом актуального ландшафта киберугроз, а также подготовка кадров для локализованного производства флагманского продукта компании NGFW «Континент 4» и тестирования совместных решений с партнерами и другими вендорами.

«На протяжении последних лет «Код Безопасности» активно развивает экспорт «Континент 4» в Белоруссии: созданы сервисные и обучающие площадки, открыт совместный с белорусской стороной Центр разработки и локализации «Континент 4». Открытие лаборатории на базе БГУИР – это очередной шаг в укреплении связей России с Союзным государством в сфере защиты информации», – сказал генеральный директор «Кода Безопасности» Андрей Голов.

«Открытие лаборатории – это важный шаг в цепочке технологического трансфера, который помогает превращать научные знания в практические решения и продукты, способствующие экономическому росту и социальному прогрессу. Такие проекты особенно значимы сейчас, в век информационных технологий. Поэтому открытие лаборатории станет хорошим стимулом для усиления компетенций Союзного государства в сфере кибербезопасности», – сказал директор странового офиса госкорпорации «Росатом» в Белоруссии ООО «Русатом Бел» Станислав Левицкий.

В 2023 г. продукты «Кода Безопасности» «Континент 4», vGate и Secret Net Studio прошли сертификацию Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, которые подтверждают, что эти решения могут защищать ИТ-инфраструктуру критически важных объектах страны. Все сертификаты действительны до апреля 2028 г.

Проект лаборатории «Кода Безопасности» реализуется в рамках Стратегии развития электронной промышленности России до 2030 г., программы Союзного государства «Развитие микроэлектроники и информационных технологий» и национальных инициатив по цифровой трансформации и импортозамещению.