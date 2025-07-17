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Кармишин Андрей
УПОМИНАНИЯ
Кармишин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 153 1
|Газпром ПАО 1377 1
|Ростех - ОДК Кузнецов ПАО - СНТК имени Н.Д. Кузнецова - Самарский научно-технический комплекс имени Николая Кузнецова 3 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 1
|Марьин Сергей 4 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Головкин Константин 5 1
|Калюгин Вадим 18 1
|Оснач Дмитрий 14 1
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