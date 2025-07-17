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Кармишин Андрей


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 «Экосистема Космос» и НКК объединяют усилия для цифровизации предприятий Урала 1
22.05.2024 «Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС 1
19.04.2022 ГКС и «Топ системы» стали партнерами по внедрению PLM-технологий 1
26.03.2021 «Швабе» и «Ланит» стали партнерами 1
16.01.2015 «Ростех» потратил 22 млн руб. на лицензии и поддержку ПО Siemens 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кармишин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3265 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2195 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2176 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 17 1
НКК - Национальная платформа - 52 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 177 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 598 1
Microsoft Corporation 24947 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 411 1
Top Systems - Топ Системы 72 1
Ростех - РТ-Информ 142 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 153 1
Газпром ПАО 1377 1
Ростех - ОДК Кузнецов ПАО - СНТК имени Н.Д. Кузнецова - Самарский научно-технический комплекс имени Николая Кузнецова 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1799 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69388 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2307 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4702 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 446 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21344 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6658 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4983 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1392 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3032 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Промышленное программное обеспечение 98 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2273 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14046 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1490 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26300 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3876 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12965 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10986 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32423 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9910 1
Microsoft Windows 16019 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 10 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 17 1
Top Systems - RGK Гетрическое ядро - Russian Geometric Kernel 2 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 273 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM - Siemens Product Lifecycle Management Software 3 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 1
Марьин Сергей 4 1
Солнцева Екатерина 58 1
Головкин Константин 5 1
Калюгин Вадим 18 1
Оснач Дмитрий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 150975 4
Россия - ПФО - Самарская область 1396 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53230 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49733 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5798 1
Энергетика - Energy - Energetically 5310 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1290 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25064 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4118 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3042 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2207 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8040 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30639 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 161 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3227 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5150 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2843 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10301 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19526 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1703 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5800 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4806 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3744 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3348 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 452 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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