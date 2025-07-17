«Экосистема Космос» и НКК объединяют усилия для цифровизации предприятий Урала

«Экосистема Космос» и «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Целью сотрудничества станет ускорение цифровой трансформации уральских предприятий за счет интеграции в экосистему PLM-системы нового поколения САРУС+. Об этом CNews сообщили представители НКК.

«Экосистема Космос» создана в Свердловской области для развития производства и бизнеса. Этот флагманский проект региона, включающий в себя цифровую платформу, индустриальный парк и две очереди технопарка, призван объединить все инструменты для поддержки и развития бизнеса и производства. Партнерство с НКК усиливает технологическую составляющую экосистемы, предоставляя ее участникам ключевой инструмент для цифровизации основных производственных процессов.

Система САРУС+, разработанная компанией НКК, представляет собой комплексное российское PLM-решение, позволяющее решать задачи проектирования и разработки изделий, технологической подготовки производства, а также управления этими данными. Система включает специализированный модуль САРУС+ Композиты, предназначенный для управления проектированием и производством изделий из композиционных материалов.

Разработанная в соответствии со строгими требованиями сложного наукоемкого машиностроения система САРУС+ обеспечивает технологический суверенитет предприятий. Она обеспечивает наследование и использование ранее созданных данных как из иностранных, так и российских решений и способствует снижению совокупной стоимости владения ПО.

«Для «Экосистемы Космос» партнерство с НКК – значимый шаг в укреплении технологической базы для наших промышленных резидентов, – сказал генеральный директор «Экосистемы Космос» Андрей Мисюра. – Интеграция отечественной PLM-системы САРУС+ в нашу платформу предоставит предприятиям Свердловской области и Урала доступ к современным инструментам полного цикла цифрового проектирования и управления производством. Это позволит компаниям существенно повысить эффективность разработки, сократить сроки вывода продукции на рынок и оптимизировать затраты, что напрямую влияет на их конкурентоспособность».

Новый альянс направлен на ускорение цифровой трансформации машино- и приборостроительных предприятий региона, в первую очередь, входящих в орбиту «Экосистемы Космос». Внедрение сквозных PLM-практик на базе САРУС+ обеспечит повышение качества продукции, снижение ошибок на производстве, развитие инженерных компетенций и укрепление промышленного потенциала Свердловской области.

«Сотрудничество с «Экосистемой Космос» позволит нам выйти на качественно новый уровень взаимодействия с реальным сектором экономики, – отметил вице-президент НКК по работе с машиностроением Андрей Кармишин. – Интеграция с платформой «Космос» даст возможность предприятиям-участникам экосистемы получить доступ к отечественному PLM-решению и стать частью единой цифровой среды. Это полностью соответствует задачам импортозамещения и укрепления технологического суверенитета России в критически важной сфере промышленного ПО».