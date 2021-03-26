«Швабе» и «Ланит» стали партнерами

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и группа ИТ-компаний «Ланит» заключили соглашение о стратпартнерстве. Кооперация нацелена на внедрение PLM-технологий управления жизненным циклом изделия.

Предприятия оптической отрасли в составе «Швабе» получат всестороннюю поддержку «Ланит» при переходе на цифровые технологии разработки, технологической подготовки и производства изделий, а также в области модернизации информационной инфраструктуры и сквозной автоматизации предприятий холдинга.

Процессы цифрового проектирования стороны намерены выстраивать по принципу использования электронного макета изделия – подлинника конструкторской документации. Цифровая подготовка производства будет выполняться по аннотированным трехмерным моделям изделий с разработкой интерактивной документации и симуляцией техпроцессов.

Также цифровая трансформация охватит производственные процессы холдинга в части производственного планирования, оптимизации производственной загрузки и мониторинга промышленного оборудования. Для решений этих задач в «Швабе» планируется внедрить специальные системы.

В холдинге отмечают, что использование передовых подходов в разработке, изготовлении и последующем обслуживании изделий, выпускаемых на производственных площадках «Швабе», позволит сохранить высокое качество продукции в оптической, медицинской и других отраслях и обеспечит более быстрый вывод на рынок новых видов изделий, у некоторых из которых не существует аналогов в мире.

Стратегическое партнерство с «Ланит», имеющей опыт методологической и практической поддержки крупных предприятий в выстраивании процессов цифровой разработки и производства, гарантирует своевременное и полнообъемное достижение целей цифровой трансформации «Швабе».

«Последовательная реализация цифровой трансформации холдинга, согласующейся со стратегией цифровой трансформации госкорпорации «Ростех», – это тот фундамент, который обеспечит нам лидерские позиции на рынке и поддержание статуса инновационного холдинга, вносящего вклад в различные сферы нашей жизни от исследования далеких планет и звезд до безопасных и умных городов и спасения самого ценного, что у нас есть – человеческих жизней», – отметил первый заместитель генерального директора – директор по производству и промышленной политике «Швабе» Вадим Калюгин.

«Департамент цифровой трансформации «Ланит» имеет многолетний практический опыт постановки процессов безбумажного проектирования и производства в сложном машиностроении России. Несмотря на организационно-технические сложности безбумажных технологий, применение таких подходов радикально повышает эффективность работы предприятий при создании сложной техники. Существенно сокращаются сроки проектирования и затраты на производстве», – сказал вице-президент по работе с машиностроением «Ланит» Сергей Марьин.

«Наша компания постоянно инвестирует в развитие команды, преумножая как наши компетенции в области PLM-технологий, так и в области инжиниринга. На сегодняшний день, используя сплав инжиниринга и PLM-технологий как средство достижения цели, наша команда способна оказывать реальную помощь предприятиям. Она выражается в снижении издержек на производство и решении современными средствами инженерных проблем с изделиями, которые готовятся к выходу на рынок», – сказал директор по развитию бизнеса в промышленности «Ланит» Андрей Кармишин.