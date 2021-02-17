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Siemens Digital Industries Software Siemens PLM Siemens Product Lifecycle Management Software
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.02.2021
|Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс» 1
|16.01.2015
|«Ростех» потратил 22 млн руб. на лицензии и поддержку ПО Siemens 1
|14.11.2011
|От российской компании требуют 4,5 млн руб. за «демо-версии» ПО 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Siemens Digital Industries Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Unilever - Юнилевер Русь 171 1
|Ростех - ОДК Кузнецов ПАО - СНТК имени Н.Д. Кузнецова - Самарский научно-технический комплекс имени Николая Кузнецова 3 1
|Газпром ПАО 1493 1
|Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
|Кармишин Андрей 5 1
|Оснач Дмитрий 14 1
|Севино Анна 2 1
|Мироненко Василий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.