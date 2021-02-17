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Siemens Digital Industries Software Siemens PLM Siemens Product Lifecycle Management Software

СОБЫТИЯ

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17.02.2021 Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс» 1
16.01.2015 «Ростех» потратил 22 млн руб. на лицензии и поддержку ПО Siemens 1
14.11.2011 От российской компании требуют 4,5 млн руб. за «демо-версии» ПО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Siemens Digital Industries Software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 3
Autodesk 639 2
Adobe Systems 1597 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
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Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Dell EMC 5180 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
LG Electronics 3735 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
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Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
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Softline - Софтлайн 3743 1
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Ростех - ОДК Кузнецов ПАО - СНТК имени Н.Д. Кузнецова - Самарский научно-технический комплекс имени Николая Кузнецова 3 1
Газпром ПАО 1493 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Неразрушающий контроль - Non-destructive testing 23 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
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Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Siemens Opcenter 14 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
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Microsoft Windows XP 2431 1
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Оснач Дмитрий 14 1
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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