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Тадевосян Максим


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 ГК Softline объявляет об окончательном формировании кластера «Фабрика ПО» и назначении Максима Тадевосяна на должность генерального директора новой структуры 1
15.05.2020 Rambler Group запустила платный сервис отключения рекламы 1
08.12.2015 На Rambler.ru появилась авторизация через московский портал госуслуг 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тадевосян Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 929 3
Softline - Софтлайн 2972 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4133 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 134 1
Softline - Develonica - Девелоника 135 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 260 1
Авторамблер 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7578 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2579 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1931 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6461 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24788 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14850 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12588 1
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11447 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 120 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 157 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5434 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 778 1
Лавров Владимир 80 1
Горбатько Александр 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2766 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5585 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4536 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30093 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16705 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1644 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5662 1
Rambler - WMJ.ru 3 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 178 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 56 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Автокод (портал) 35 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 89 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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