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Тадевосян Максим
УПОМИНАНИЯ
Тадевосян Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2579 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1931 1
|Лавров Владимир 80 1
|Горбатько Александр 105 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148748 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
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