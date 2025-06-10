ГК Softline усиливает IR-функцию кластера FabricaONE.AI

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщает о назначении Дмитрия Иванова на должность директора по работе с инвесторами кластера FabricaONE.AI («Фабрика ПО», или группа компаний Fabrica.ONE.AI). В новой роли Дмитрий будет курировать стратегическое развитие функций по связям с инвесторами и обеспечивать системную коммуникацию с профессиональным сообществом. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Дмитрий Иванов имеет более 26 лет опыта в финансовом секторе. До перехода в кластер он занимал аналогичные должности в таких компаниях, как FESCO, Домодедово, Европейский Медицинский Центр, IBS Group и Северсталь. Участвовал в ряде IPO, SPO и M&A-сделок на площадках MOEX, NYSE, LSE и Frankfurt Stock Exchange.

Максим Тадевосян, генеральный директор кластера FabricaONE.AI: «Наша задача — не только развивать технологии, но и выстраивать инфраструктуру управления, соответствующую современным требованиям рынка. Появление сильной IR-функции — логичный шаг в формировании устойчивой и понятной модели взаимодействия с внешней средой».

Дмитрий Иванов, директор по работе с инвесторами кластера FabricaONE.AI: «Инвестиционное сообщество внимательно относится к технологическим компаниям, особенно в сегментах, где инновации напрямую влияют на бизнес-модели. В таких условиях важно не только демонстрировать результаты, но и выстраивать понятную и устойчивую коммуникацию с рынком. Моя задача — обеспечить прозрачность и последовательность в информационном поле, чтобы инвесторы, аналитики и партнёры могли объективно оценивать наши приоритеты, управленческие подходы и темпы развития».

Назначение IR-директора проходит на этапе активного развития FabricaONE.AI как самостоятельной бизнес-единицы в сегменте ИИ-разработки. кластер продолжает расширять продуктовую линейку и совершенствовать операционные процессы, выстраивая понятную и прозрачную коммуникацию с ключевыми аудиториями.

Формирование кластера FabricaONE.AI стало важным этапом операционной трансформации ГК Softline. В периметре кластера собран комплексный портфель услуг и решений — от заказной разработки до создания тиражного программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется промышленным ИТ-решениям для цифровизации и оптимизации производственных процессов, а также образовательным инициативам с фокусом на корпоративное обучение в сфере информационных технологий.