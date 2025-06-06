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ГК Softline объявляет о назначении CFO кластера FabricaONE.AI

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщает о назначении Рената Мулюкова на должность финансового директора (CFO) кластера FabricaONE.AI. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ренат Мулюков присоединился к ГК Softline в 2023 г. в качестве заместителя финансового директора, а затем возглавил финансовую функцию компании SL Soft, входящей в кластер. До перехода в группу он занимал руководящие позиции в сфере финансового управления в таких компаниях, как ГК «АйТи» («Аплана»), «Логика Бизнеса», «Робин» и «Цитрос».

В новой роли Ренат будет отвечать за формирование и реализацию финансовой стратегии кластера. Его зона ответственности также включает планирование, контроль и прогнозирование финансовых показателей, координацию работы с руководителями бизнес-направлений, а также взаимодействие с финансовыми институтами по вопросам привлечения инвестиций и управления капиталом.

Максим Тадевосян, генеральный директор кластера FabricaONE.AI: «Решение о назначении Рената на должность CFO отражает один из ключевых принципов ГК Softline — поддержку внутреннего роста и развитие управленческих команд внутри Группы. Ренат уже внес значительный вклад в управление сложными финансовыми процессами, и его глубокая экспертиза будет критически важна для FabricaONE.AI на этапе активного роста. Уверен, что при его участии нам удастся сформировать гибкую, прозрачную финансовую стратегию кластера».

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Ренат Мулюков, финансовый директор кластера FabricaONE.AI: «Финансовая и стратегическая эффективность остаются одними из основных приоритетов для FabricaONE.AI, и я готов приложить максимум усилий для достижения поставленных целей. Убежден, что за счет фокуса на прозрачности механизмов управления капиталом и оптимизации финансовых потоков мы сможем заложить прочный фундамент для дальнейшего роста бизнеса и укрепления нашего лидерства в области ИИ-решений на рынке отечественного ПО».

Формирование кластера FabricaONE.AI как независимой бизнес-единицы в сегменте ИИ-разработки стало значимым этапом операционной трансформации ГК Softline. В периметре кластера был собран комплексный портфель, охватывающий полный цикл услуг – от заказной разработки до создания тиражного программного обеспечения с использованием технологий ИИ. Кроме того, FabricaONE.AI специализируется на промышленных ИТ-решениях для цифровизации и оптимизации производственных процессов, а также реализует образовательные программы с фокусом на корпоративное обучение в сфере информационных технологий.

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