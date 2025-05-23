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ГК Softline объявляет об окончательном формировании кластера «Фабрика ПО» и назначении Максима Тадевосяна на должность генерального директора новой структуры

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о завершении формирования кластера «Фабрика ПО» (или группы компаний FabricaONE.AI), который объединяет активы и компетенции группы в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и индустриального программного обеспечения. Генеральным директором новой структуры назначен Максим Тадевосян. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В состав кластера вошли компании из контура ГК Softline: Bell Integrator, SL Soft, SL Prom Soft, «Девелоника», Академия АйТи – и др. Объединение компаний в кластер позволило сформировать комплексный портфель сервисов и продуктов для предоставления полного цикла услуг по заказной разработке и создания тиражного ПО с применением технологий искусственного интеллекта. Кроме того, кластер «Фабрика ПО» предлагает заказчикам решения промышленного программного обеспечения, направленные на цифровизацию и оптимизацию производственных процессов, а также образовательные услуги в сфере ИТ с фокусом на обучение корпоративных клиентов.

Создание кластера «Фабрика ПО» — важный этап операционной трансформации ГК Softline и шаг к формированию самостоятельной структуры в сегменте разработки программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Изменения ориентированы на усиление синергии между компаниями, входящими в кластер, что позволит предложить заказчикам группы более качественные и эффективные решения в различных отраслях. Совместная работа внутри кластера будет способствовать разработке продуктов и услуг, которые смогут быстрее масштабироваться и соответствовать потребностям рынков присутствия группы.

Генеральный директор Кластера «Фабрика ПО» Максим Тадевосян ранее занимал должности вице-президента по стратегии и развитию VK, генерального директора группы Rambler&Co, а также реализовывал технологические проекты в составе инвестиционной компании RAMT, являясь ее основателем.

В должности руководителя «Фабрики ПО» Максим Тадевосян будет отвечать за стратегическое и финансовое управление кластера, развитие его продуктового портфеля, реализацию M&A-стратегии, а также взаимодействие с партнерами и инвесторами.

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«Назначение Максима — это однозначное усиление команды топ-менеджмента Softline. Его опыт в крупнейших российских компаниях, глубокая цифровая экспертиза и предпринимательский подход идеально соответствуют задачам, которые стоят перед “Фабрикой ПО”. Мы уверены, что под его руководством Кластер станет одним из ключевых драйверов роста всей группы», — отметил Владимир Лавров, генеральный директор ПАО «Софтлайн».

«Я рад возглавить “Фабрику ПО” – компанию с многолетней экспертизой и мощным потенциалом в перспективных сегментах ИТ-рынка. Наша ключевая задача – подтвердить лидерство в разработке ПО, делая ставку на инновации, масштабирование решений и развитие команды. В ближайшей перспективе мы сосредоточимся на углублении интеграции ИИ-технологий в решения кластера, реализации стратегии отраслевой экспансии и партнерствах в сфере цифровой трансформации. Уверен, что вместе с командой “Фабрики ПО” мы продолжим создавать технологии, которые меняют будущее российского рынка», — сказал Максим Тадевосян, генеральный директор Кластера «Фабрика ПО».

Запуск кластера происходит на фоне исторически рекордных финансовых показателей группы: в I квартале 2025 г. оборот Softline достиг 24 млрд руб. (+12% год году), а валовая рентабельность составила 38,8%, достигнув максимального значения в истории компании. Значительную долю роста обеспечили высокомаржинальные ИТ-сервисы и собственные решения — сегменты, которые и станут ядром развития кластера «Фабрика ПО».

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