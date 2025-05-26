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Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline

Softline нашла руководителя для недавнего созданного кластера «Фабрика ПО», который займется заказной разработкой ПО и технологиями ИИ. Им стал Максим Тадевосян, который ранее работал на руководящих должностях в Rambler&Co и VK.

Руководитель кластера заказной разработки ПО и ИИ Softline

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) объявила о завершении формирования кластера «Фабрика ПО» (FarbicaOne AI), которые объединят компетенции группы в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), заказной разработки и индустриального ПО.

Главой кластера станет Максим Тадевосян. Он будет отвечать за стратегическое и финансовое управление кластера, развитие его продуктового портфеля, реализация сделок по слиянию и поглощениям, и взаимодействие с партнерами и инвесторами.

Тадевосян с 2014 г. работал замгендиректора группы Rambler&Co. В феврале 2018 г. он стал замгендиректора Rambler Group, которую организовал Александр Мамут на базе принадлежавших ему активов: Rambler&Co, киносетей «Синема Парк» и «Формула Кино» и издательской группы «Азбука-Аттикус».

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Фото: Softline
Руководителем недавнего созданного кластера «Фабрика ПО» в Softline станет Максим Тадевосян, который ранее работал на руководящих должностях в Rambler и VK

Впоследствии Тадевосян принимал участие в сделке по покупке Сбербанком Rambler&Co у Мамута. В 2021 г. Тадевосян покинул Rambler&Co. После этого он стал вице-президентом по стратегии и развитию другого интернет-холдинга - VK.

Кроме того, вместе с бывшим гендиректором Rambler&Co Рафаэлем Абрамяном Тадевосян создал «инвестиционно-конструкторское» бюро РАМТ, занимающейся развитие цифровых технологий для компаний из реального сектора экономики, бизнес которых сосредоточен в офлайн-сегменте. Из VK Тадевосян ушел в конце 2024 г., сообщили CNews в пресс-службе интернет-холдинга.

Чем займется «Фабрика ПО»

В состав Кластера «Фабрика ПО» вошли компании из группы Softline: Bell Integrator, SL Soft, SL Prom Soft, «Девелоника», «Академия АйТи» и другие.

Объединение компаний в Кластер позволит сформировать комплексный портфель сервисов и продуктов для предоставления полного цикла услуг по заказной разработке и создания тиражного ПО с применением технологий ИИ.

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Кроме того, Кластер «Фабрика ПО» предлагает заказчикам решения промышленного ПО, направленные на цифровизацию оптимизацию производственных процессов, а также образовательные услуги в сфере ИТ с фокусом на обучение корпоративного клиента.

В 2024 г. Softlne за 2,2 млрд руб. приобрела 60% долю в компании «ОМЗ ИТ», работающую в сфере цифровизации промышленности. До сделки «ОМЗ-ИТ» входила в состав группы ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы»), находящуюся под контролем Газпромбанка.

Новая структура группы Softline

В апреле 2025 г. группа Softline объявила о реорганизации и смене позиционирования. Группа решила трансформироваться из поставщика решений в области цифровой трансформации и информационной безопасности в «инвестиционно-технологичский холдинг с фокусом» на инновации.

Внутри группы было сформировано несколько кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО («Фабрика ПО»); производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии: разработка решений в области информационной безопасности: реализация комплексных ИТ-проектов.

Базой для кластера высокотехнологичного оборудования стала компания «ИРЭ - Полюс», обладающая собственным заводом в подмосковном Фрязино. Она была приобретена Softline в 2024 г. у американской IPG Photonics за 4,5 млрд руб.

Финансовые показатели Softline

В 2024 г. оборот Softline вырос на 32% и составил 120,6 млрд руб. В структуре ее оборота 72% (86 млрд руб.) пришлось на сторонние решения, 28% - на собственные решения. Валовая прибыль увеличилась на 57% до 36,9 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – выросла на 58% до 7,1 млрд руб. В то же время чистая прибыль за год снизилась на 18% до 2,6 млрд руб.

Игорь Королев

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